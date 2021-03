I mercenari 3/ Su Italia 1 il film con Sylvester Stallone (oggi, 10 marzo)

La programmazione televisiva di Italia 1 prevede per la prima serata di oggi, mercoledì 10 marzo, alle ore 21:20 la messa in onda del film d’azione “I Mercenari 3”. È una pellicola realizzata in America nel 2014 da diverse case cinematografiche tra cui la Millennium Films, mentre la distribuzione è stata gestita dalla Universal Pictures. La regia del film e di Patrick Hughes con soggetto scritto da Sylvester Stallone il quale si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Katrin Benedikt e Creighton Rothenberger. Il montaggio è stato realizzato da Sean Albertson e Paul Harb, gli effetti speciali sono di Dimitar Krustev e le musiche della colonna sonora sono state composte da Brian Tyler. Nel cast figurano Sylvester Stallone, Jason Statham, Antonio Banderas, Jet Li, Wesley Snipes, Dolph Lundgren, Kelsey Grammer, Randy Couture e Terry Crews.

I mercenari 3, la trama del film

Barney Ross e i suo Expendables liberano l’ex mercenario Doc, mentre si trova su un treno blindato che dovrebbe condurlo in una prigione militare. Doc ha già lavorato con la squadra di Ross, che lo vorrebbe ancora con loro per la prossima missione: intercettare un carico di bombe termobariche destinate a essere consegnate a un signore della guerra in Somalia. Arrivati al porto, Barney scopre che il commerciante di armi è Conrad Stonebanks, che aveva fondato con lui la prima squadra di Expendables e che Barney credeva di avere ucciso anni prima. Il Governo, infatti, aveva incaricato Ross di eliminare l’ex partner per mettere fine ai suoi crimini compiuti durante le missioni. Durante lo scontro a fuoco, Stonebanks ferisce gravemente il compagno Hale Caesar. Inizia così una lotta senza sconti tra i due, ma chi avrà la meglio? Barney Ross con i suoi mercenari o lo spregiudicato Conrad Stonebanks?



© RIPRODUZIONE RISERVATA