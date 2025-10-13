I Mercen4ri - Expendables devono sventare nientemeno che la Terza Guerra Mondiale. Cast eccellente con il ritorno di Jason Statham e gli altri

I Mercenari – Expendables, film su Italia 1 diretto da Scott Waugh

Chi ama i film di azione e di avventura, con un pizzico di thriller, non può non sintonizzarsi su Italia 1, lunedì 13 ottobre, quando alle ore 21:20 andrà in onda I Mercenari – Expendables.

Il regista Scott Waugh, che vanta anche un passato da stuntman, si è distinto anche nella direzione di Act of valor e Need for speed.

Nel team degli sceneggiatori spicca Kurt Wimmer, il quale ha creato i personaggi del film con Dave Callaham e ha lavorato anche come regista nei film Ultraviolet con William Fichtner e Milla Jovovich e in Equilibrium con Christian Bale ed Emily Watson.

Alla fotografia c’è Tim Maurice-Jones, storico collaboratore di Guy Ritchie, mentre le musiche sono di Guillam Roussel, compositore che si è distinto anche in pellicole come 3 Days to kill del 2014, Valerian e la città dei mille pianeti del 2017 e I tre moschettieri-D’Artagnan del 2023.

Il cast di è composto dal protagonista Jason Statham, insiema a Sylvester Stallone, Megan Fox, 50 Cent, Iko Uwais, Tony Jaa, Dolph Lundgren, Andy Garcia e Randy Couture.

Dolph Lundgren e Sylvester Stallone hanno già lavorato insieme in Rocky IV; mentre Sly e Statham hanno recitato nei capitoli precedenti de I Mercenari.

La trama del film I Mercenari – Expendables: un terrorista che traffica in armi e qualcuno di misterioso sopra di lui…

Ne I Mercenari – Expendables, Rahmat è un ex trafficante di armi, al quale Ocelot ha affidato il compito di rubare dei missili nucleari dalla base libica di Gheddafi, con la minaccia di far scoppiare la terza guerra mondiale.

I mercenari Toll Road, Gunner, Lee Christmas, Barney, Marsh e Gina sono chiamati a fermare il terrorista Rahmat: inizia uno scontro estremamente feroce, dal quale però Rahmat riesce a salvarsi.

Dopo aver privato Lee Christmas dell’incarico per disubbidienza, i mercenari ripartono guidati da Gina e affiancati dagli agenti della CIA Lash e Marsh: nonostante l’espulsione, Christmas segue di nascosto i suoi amici anche grazie a un segnalatore nascosto nel coltellino che, dopo una notte di passione, ha regalato a Gina.

Il gruppo deve impedire a Rahmat di trasportare una bomba nucleare su una nave americana e farla scoppiare nelle acque territoriali della Russia.

Una volta arrivati sulla nave, i mercenari vengono sequestrati da Rahmat, che nel frattempo tratta con Marsh uno scambio di prigionieri.

Anche grazie all’aiuto di Lee Christmas, riescono a fuggire proprio nel momento in cui sta per arrivare l’elicottero con a bordo il prigioniero richiesto da Rahmat per lo scambio, l’unico a sapere chi è davvero Ocelot. Masha però lo uccide rivelando la sua vera identità: è lui Ocelot.

Masha e i suoi scagnozzi vengono uccisi e i mercenari si ritrovano al bar per brindare al successo conseguito.