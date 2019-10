I mercenari – The Expendables/ Video, su Rai 4 il film con Mickey Rourke (8 ottobre)

I mercenari – The Expendables sarà trasmesso martedì 8 ottobre alle 21:25 su Rai 4. Film statunitense d’azione, datato 2010, è un tributo ai film degli anni Ottanta e Novanta. La mente dietro alla storia è quella di Sylvester Stallone, che ha scritto, diretto ed interpretato il film. Insieme a lui, alcuni tra i nomi più famosi dei film d’azione degli ultimi anni del secolo scorso: Bruce Willis, Arnold Schwarzenegger, Mickey Rourke, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundegren, tra gli altri. E’ il primo di una serie di tre film, che ha visto nei film successivi il cast arricchirsi del tributo di Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, Liam Hemsworth, Scott Adkins e Novak Đoković. Il film per diverse motivazioni, tra cui il contesto politico cui si riferisce e le divise dei militari sudamericani, è stato considerato un mezzo di propaganda bellica e accusato di aggressione contro il governo venezuelano di Chavez.

I mercenari – The Expendables, la trama del film

I mercenari – The Expendables Expendables, i Sacrificabili, sono un gruppo di mercenari statunitensi guidato da Barney Ross costituito negli anni Novanta che opera su commissione della CIA, per il bene degli Stati Uniti e del mondo intero. Ogni membro della squadra ha una sua abilità specifica: oltre al capo, ne fa parte Lee Christmas, specializzato nei combattimenti con i coltelli, Hale Cesar esperto di armi da fuoco, Yin Yang famoso per le sue tecniche nelle arti marziali, Toll Road che si dileggia con gli esplosivi e Gunnar Jensen, svedese. Quest’ultimo viene espulso dalla squadra a causa del suo scarso rispetto dell’autorità e della dipendenza da droghe. Gli Expendables salvano un gruppo di ostaggi americani da una banda di pirati somali, che lavorano per conto di James Munroe, ex agente della CIA. Munroe collabora con il generale Garza, un dittatore di Vilena, Stato immaginario nel Golfo del Messico. L’agente della CIA che commissiona le missioni agli Expendables, Mr Church, offre alla squadra una lauta ricompensa per rovesciare Garza. Nella loro missione saranno aiutati da Sandra, figlia ribelle del generale, che spiega ai nostri come il suo Paese fosse felice prima dell’arrivo di Munroe, che copre i suoi traffici dietro lo stesso Garza. Alla luce delle difficoltà che la missione rivela, la squadra decide di abbandonare Vilena.

Sandra, invece, si rifiuta di scappare con i mercenari, decisa a continuare a combattere per il bene del suo Paese e per questo verrà torturata da Munroe. Barney, affascinato dal coraggio della ragazza e sotto l’influenza delle parole dell’amico Tool, decide di tornare insieme a Christmas a Vilena per tentare di liberare il popolo e salvare la vita di Sandra. Scoprono così che Gunnar, l’ex membro della squadra allontanato per i suoi problemi, ha fornito informazioni riservate sui mercenari proprio a Munroe. Convinto di essere in punto di morte dopo uno scontro con Ross, Gunnar rivela all’ex compagno i piani di Munroe. Alla luce della possibile espansione dei traffici dell’ex agente della CIA, Barney riesce a raggruppare tutti i mercenari, anche quelli di una squadra rivale guidata da Trench, sotto la sua guida per una missione difficile che non prevede alcun tipo di ricompensa. Gli Expendables tornano così a Vilena, dove però Barney viene catturato e torturato. Contemporaneamente, Munroe uccide a tradimento Garza davanti a tutto il popolo per poi essere attaccato dai Mercenari, che hanno precedentemente liberato il loro capo. Munroe tenta di mettersi in salvo prendendo Sandra in ostaggio e sparando a Barney, che sembra morto. In realtà il capo della banda è solo svenuto e, approfittando della confusione, riesce ad uccidere Munroe. Il film si conclude con Sandra, nuovo presidente della Repubblica di Vilena, che ringrazia gli Expendables.

Video, il trailer di I mercenari – The Expendables





