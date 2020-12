I miei pasticci di Natale/ Su Rai 2 il film con Brendan Fehr (oggi, 26 dicembre)

Il film I miei pasticci di Natale andrà in onda nel primo pomeriggio di Rai 2, sabato 26 dicembre alle ore 16.10. La pellicola andata in onda in Usa con il titolo originale Entertaining Christmas, è un film di genere sentimentale/romantico diretto dal giovane regista Robin Dunne. La pellicola presenta alcuni dei volti più noti della cinematografia americana, l’opera è molto recente, è stata girata infatti nel 2018. Tra i protagonisti principali ci sono Brendan Fehr e Jodie Sweetin insieme all’attrice Jane Moffat che interpreta la madre. Ulteriori presenze sono Ana Araujo, Tamara Almeida, Marcia Bennett.

I miei pasticci di Natale, la trama del film

I miei pasticci di Natale vede come protagonista la giovane Candace che si ritrova a dover dimostrare a se stessa e ad altri di riuscire a emulare la madre se non a superarla. Liz Livingstone è infatti riuscita a costruire un impero con le sue abilità partendo dal nulla. La donna è la regina del fai da te, in pochi anni infatti ha dimostrato al mondo quanto può essere semplice e divertente prendersi cura della casa. Liz realizza infatti un programma tv in cui cucina e realizza tanti accessori a maglia e non solo ed inoltre ha una rivista tutta sua dedicata ad alcuni dei temi più importanti del fai da te che sfociano poi in tanti articoli sull’essere umano, sui sentimenti dell’amicizia, amore e altro…

Durante una serata di gala a sorpresa però la giovane Liz decide di annunciare a tutti il suo imminente ritiro dall’azienda che ha realizzato designando come sua erede la figlia Candace. Nessuno dei suoi soci apprezza questa notizia, nonostante l’impegno Candace non poteva essere più distante e diversa dalla madre. Il suo banco di prova inoltre è più difficile che mai, chi potrebbe emulare una donna che ha realizzato un impero con le sue sole capacità.

A peggiorare la situazione arriva una lettera da parte di una bambina Harper, che chiede aiuto a Liz per organizzare una festa dedicata al ritorno del padre, un militare dell’esercito in guerra all’estero. Candace dovrà riuscire a provare a tutti di essere all’altezza della situazione dopo che la madre si allontana per un impegno e non può seguire l’evento. Candace, riuscirà a dimostrare di essere in grado di portare avanti l’azienda, questa prova però le consentirà di trovare molto di più del successo.

