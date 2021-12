I miei pasticci di Natale/ Su Rai 2 il film con Brendan Fehr

I miei pasticci di Natale va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 23 dicembre 2021, a partire dalle 14.00. Il film è stato distribuito e prodotto da Hallmark Channel. La regia è di Robin Dunne in 25 anni di carriera da diretto 2 film, si è occupato della sceneggiatura di 2 pellicole e interpretato 9 lungometraggi. Nel 2016 ha diretto, interpretato e scritto la sceneggiatura di A.R.C.H.I.E. Un robot a 4 zampe.

Spirit cavallo selvaggio/ Su Italia 1 il film d'animazione della Dreamworks

Il cast è formato da Brendan Fehr, il sogno dell’attore era quello di fare il contabile visto la sua dimestichezza con i numeri, poi è finito a fare l’insegnante. Nel 1997 si rivolge ad un’agenzia per un lavoro di modello, invece ottiene una piccola parte nella serie televisiva Breaker Hight, partecipa ad altre serie televisive tra cui La nuova famiglia Addams e Roswell. Ottiene la notorietà sul grande schermo con Final Destination. L’attrice principale è Jodie Sweetin, in 4 anni di carriera ha interpretato 3 film e 1 serie televisiva.

Il campione/ Su Rete 4 il capolavoro di Franco Zeffirelli

I miei pasticci di Natale, la trama: la storia di una giovane donna

I miei pasticci di Natale racconta la storia di Candace, una giovane donna che si impegnerà al massimo per rendere orgogliosa la madre di lei ma l’impresa non sarà facile. Liz è una donna dinamica, autrice di molti libri di cucina, è l’icona degli hobby creativi: è un prodigio su tutto ciò che riguarda la vita domestica, è esperta di arredo, giardinaggio, artigianato: è il plus-ultra della perfezione.

Le sue trasmissioni hanno un enorme successo e vengono seguite da milioni di telespettatori. Con gli anni è stata capace di costruirsi una fama televisiva diventando simbolo di perfezione. Con l’avanzare dell’età viene a mancare l’energia per portare a compimento gli impegni, così Liz comincia a valutare l’ipotesi di ritirarsi dalle scene. Sua figlia Candace vuole ripercorrere le stesse orme della madre e succederla all’azienda diventando il nuovo volto femminile del marchio “Livingstone”. Il progetto è entusiasmante se non fosse che Candace non possiede le qualità della madre.

Un Natale da Corgi/ Su Canale 5 ci prepariamo alle Sante feste

Come prima cosa non sa cucinare e tanto meno cucire, figuriamoci se è in grado di occuparsi delle faccende domestiche o sbrigare qualsiasi altra attività che riguarda la vita domestica. Un giorno l’azienda riceve la richiesta di una donna che ha bisogno di organizzare una festa in onore del padre soldato rientrato in patria per le festività natalizie.

L’incarico viene affidato a Candace e dimostrare una volta per tutte al consiglio di amministrazione di avere le qualità per sostituire Liz. Mentre farà di tutto per portare a termine nel miglior dei modi l’incarico che le è stato affidato, Candace conoscerà John, lo zio della sua cliente e oltretutto giornalista che lavora per un quotidiano locale che inaspettatamente contribuirà a cambiare la sua vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA