I MIGLIORI ANNI 2023, 3a PUNTATA/ Diretta: Marcuzzi pazza per i Coldplay. E Conti…

Diretta I Migliori Anni 2023: i commenti live alla terza puntata

Per la MyList c’è una spumeggiante Alessia Marcuzzi. La conduttrice non vede l’ora di cantare i suoi pezzi del cuore e chiede a Conti di lasciarla tra il pubblico in vista del prosieguo della serata, dato che impazzisce per tutti gli ospiti e le canzoni in scaletta questa sera. Momento “intervista”, con Andrea Pucci che ovviamente interviene puntuale per punzecchiare Alessia tra le risate del pubblico in studio. La showgirl rivela alcuni aneddoti personali legati alla musica. La prima canzone del cuore è Ufo Robot perché sostiene di averne visto uno con la bisnonna. Secondo pezzo, Siamo i ragazzi di oggi, di Luis Miguel.

Terza canzone è Against All Odds di Mariah Carey che le ricorda il Festivalbar 2000 con Fiorello. Quarto brano, Almeno tu nell’universo di Mia Martini. In omaggio alla cantante ha chiamato sua figlia Mia. Nel cuore di Alessia, però, ci sono anche e soprattutto i Coldplay, per i quali dice di aver una passione smisurata. Soprattutto per Chris Martin. Conti le fa credere di averlo invitato tra gli ospiti, ovviamente è una burla… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I Migliori Anni, c’è Ivana Spagna

Continua la festa ai Migliori Anni, con un Pucci in forma straordinaria. Il comico è un fiume in piena e ci regala delle chicche spassose, ricordando com’era fare l’amore in macchina. Con la sua solita verve spiega quanto era facile per le donne, quanto complicato per gli uomini trovare la posizione più comoda. Simpaticissimo. Dopo la pubblicità arriva Ivana Spagna che canta Easy Lady e poi, ovviamente, Il Cerchio della vita, la celebre colonna sonora del Re Leone. Un pezzo che associamo al celebre cartone Disney, ma che al di là di questo è e resta un brano meraviglioso per il suo magnifico significato. Si procede con un siparietto comico, questa volta firmato da Barbara Foria. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Pucci balla un lento ai Migliori Anni

Il viaggio nel passato dei Migliori Anni è appena iniziato e si accende con l’arrivo di Rosanna Fratello, che canta “Sono una donna, non sono una santa”. Spazio al dialogo coi social con Carlo Conti e Flora Canto che leggono i commenti e i contributi del pubblico a casa. Qualche tweet e l’aneddoto del conduttore, che ha fatto il Tecnico Commerciale indirizzo Mercantile. Stefano Sani canta Lisa, poi il momento del lento, per un vero e proprio salto nel passato romantico di ognuno di noi.

Ecco quindi salire sul palco i 10CC con “I’m not in love”. Pucci ne approfitta per ballare il lento con una splendida sconosciuta, seduta tra le prime file. La gag è servita. Tocca a Sandro Giacobbe che canta Gli occhi di tua madre… (“Mi hanno fatto innamorare gli occhi verdi di tua madre…”). (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Operazione nostalgia con Anita Ward ai Migliori Anni

Carlo Conti si esalta per il clima da stadio dei Migliori Anni, con una splendente Flora Canto che si becca subito la standing ovation del pubblico. Il padrone di casa presenta i comici Barbara Foria e Andrea Pucci, ma poi vola sulla prima clip della serata, che riassume le principali tappe storiche, sociali e sportive del 1979. Un anno per certi versi indimenticabile. Viene menzionato Alan Sorrenti con il brano di successo di quell’anno, Tu sei l’unica donna per me.

Donna Summer e Gloria Gaynor, invece, sono le protagoniste della musica che animava le discoteche di quegli anni. Insomma, la nostalgia è servita. Intanto arriva il momento delle prime esibizioni ed ecco che, per rimanere in tema, c’è Ring my Bell di Anita Ward. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I Migliori anni, Alessia Marcuzzi e Marco Masini i più attesi!

Terzo appuntamento con I Migliori Anni, il programma di Carlo Conti in onda ogni venerdì sera su Raiuno. Questa sera tocca a Marco Masini commentare e cantare le canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva ‘Hit Parade’ dello show, mentre per le interviste della ‘my list’ è attesa la splendida Alessia Marcuzzi. La conduttrice ci racconterà alcuni momenti cruciali e indimenticabili della sua esistenza, ovviamente grazie alle canzoni del cuore.

Tanti altri ospiti, come sempre, animeranno la serata. Sul palco del programma, infatti, si alterneranno artisti del calibro di Ivana Spagna e Gazebo, Massimo Di Cataldo, i Collage, Stefano Sani, Riccardo Azzurri e tanti altri. Atteso anche Gianmarco Carroccia, pronto a reinterpretare l’indimenticabile Lucio Battisti. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I migliori anni, la nuova edizione su Rai 1

Questa sera, venerdì 12 maggio 2023, alle 21.25 su Rai 1, va in onda in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la terza puntata de “I migliori anni”, il varierà condotto e ideato da Carlo Conti giunto alla sua nona edizione. Dopo gli ottimi risultati delle prime puntate, settimana scorsa il varierà di Rai 1 ha conquistato un pubblico di 3 milioni 252 mila spettatori, pari allo share del 20,5%, aggiudicandosi ancora una volta il prime time.

Ricordiamo settimana prossima, venerdì 19 maggio, andrà in onda l’ultima delle prime quattro puntate: gli ultimi due appuntamenti, infatti, si sposteranno al sabato (il 20 e il 27 maggio) e saranno “I migliori anni d’estate”. Questa sera i “Commentatori del tempo” saranno i comici Andrea Pucci e Barbara Foria.

I migliori anni: gli ospiti della terza puntata

Nella terza puntata de “I migliori anni” sarà Marco Masini a commentare e cantare le sue canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva ‘Hit Parade’ del programma. Ospiti internazionali saranno i 10CC, band inglese che ha scalato le classifiche con “I’m not in love”, “The Original Soundtrack” e “How Dare You!”; Matt Bianco, con le hit anni ‘80 “Whose side are you on?” e “More than I can bear”; l’americana Anita Ward, con la sua celebre “Ring my bell”. Si alterneranno sul doppio palco anche Ivana Spagna e Gazebo, con le loro hit “Easy Lady” e “I like Chopin”. Il cantautore Massimo Di Cataldo proporrà “Se adesso te ne vai”. E ancora: i Collage (“Tu mi rubi l’anima”), Stefano Sani (“Lisa”), Riccardo Azzurri (“Amare te”), Rosanna Fratello (“Sono una donna, non sono una santa”), Alberto Camerini che canterà “Rock ‘n’ roll robot” e, infine, Sandro Giacobbe (“Gli occhi di tua madre”).

Alessia Marcuzzi a I migliori anni

Alessia Marcuzzi a “I migliori anni” sarà la protagonista di “My list”: la conduttrice parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Non mancherà Gianmarco Carroccia, ormai ospite fisso del programma, che interpreterà i grandi successi del repertorio di Lucio Battisti: “Al fianco di Mogol ho avuto la possibilità di acquisire molte cose sotto il profilo umano e artistico, che difficilmente avrei acquisito in una vita intera. Devo a lui la mia maturazione anche sotto l’aspetto del criterio di valutazione oggettivo delle cose che faccio, continuando a studiare per colmare alcune carenze”, ha detto Carroccia a Catanzaro Informa. Non mancherà l’interazione con il pubblico grazie ai social: con i ‘Noi che’, brevi messaggi dei telespettatori con i loro ricordi, le preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali e l’invio dei materiali legati al loro passato. Sarà Flora Canto a leggere in diretta i loro messaggi.











