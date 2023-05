I Migliori Anni 2023, 4a puntata/ Diretta: la dedica di Conti, Homo Sapiens e Hadley

Diretta I Migliori Anni 2023: i commenti live alla quarta puntata

C’è il solito “clima da stadio” per Carlo Conti ai Migliori Anni. In apertura il conduttore toscano introduce il ricco menù della serata, supportato da Flora Canto che ancora una volta spera di “poter condurre, recitare e ballare”. Non può mancare un pensiero di vicinanza e solidarietà alle popolazioni dell’Emilia Romagna e delle Marche per le alluvioni di questi giorni. La serata comincia con gli Homo Sapiens che, nel 1977, al Festival di Sanremo, portarono Bella da morire. Un brano che spalancò le porte del successo per il celebre gruppo musicale.

Anche in questo caso, al termine della performance, non manca una breve ma significativa dedica da parte del padrone di casa, che all’Emilia dice “tornerà più bella di prima”. Dopo la dedica, ecco l’ingresso sul palco di un altro pezzo da novanta della musica: Tony Hadley. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I Migliori Anni, le canzoni del cuore di Enrico Brignano

Quarto appuntamento con I Migliori Anni 2023 su Raiuno. Questa sera, venerdì 19 maggio, altro tuffo nel passato con Carlo Conti e i suoi ospiti, in una puntata che si preannuncia ricca di intrattenimento, musica e leggerezza. Tra i protagonisti attesi di questa puntata c’è indubbiamente Enrico Brignano, che ritrova la sua Flora Canto al fianco del mitico conduttore. L’attore romano è pronto a raccontare alcuni momenti importanti della sua vita attraverso le sue canzoni del cuore.

Scaldano i motori anche Fabio Concato e Alex Britti, pronti a eseguire brani senza tempo e ancora oggi nel cuore di tutti, come ad esempio ‘Domenica bestiale’ e ‘Solo una volta (O tutta la vita)’. Non mancheranno ospiti internazionali e ovviamente piacevoli sorprese per rivivere, ancora una volta, i migliori anni. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I migliori anni, la nuova edizione su Rai 1

Questa sera, venerdì 19 maggio 2023, alle 21.25 su Rai 1, va in onda in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la quarta puntata de “I migliori anni”, il varierà condotto e ideato da Carlo Conti giunto alla sua nona edizione. Il programma continua a registrare ottimi ascolti: settimana scorsa stati 3 milioni e 47 mila, infatti, gli spettatori che hanno scelto “I migliori anni” con un 19,1% di share.

Quella di stasera sarà l’ultima puntata che andrà in onda di venerdì. Gli ultimi due appuntamenti, infatti, si sposteranno al sabato (il 20 e il 27 maggio) e saranno “I migliori anni d’estate”: i tormentoni musicali dell’Estate sono i protagonisti delle due serate, per un vero e proprio salto nel tempo ricordando brani che hanno accompagnato le vacanze con gli italiani.

I migliori anni: ospiti Mogolo, Brignano, Concato e Britti

Nella quarta puntata de “I migliori anni” Enrico Brignano sarà il protagonista di “My list”: il comico parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Ospiti anche Fabio Concato e Alex Britti con il loro “Juke Box”: i due artisti eseguiranni alcuni dei loro brani evergreen, come “Domenica bestiale” e “Solo una volta (O tutta la vita)”. Non mancheranno gli ospiti internazionali, come The Trammps con la loro “Disco Inferno”, inserita nella colonna sonora del film “La febbre del sabato sera”. Spazio all’ex frontman degli Spandau Ballet, Tony Hadley con “True”, “Through the barricades” e “Gold”. Sempre dall’Inghilterra, arrivano anche Nik Kershaw con “Wouldn’t It Be Good” e “The Riddle”, e The Korgis con “Everybody’s Got to Learn Sometime” (di cui “Indaco dagli occhi del cielo” è la cover firmata Zucchero).

I migliori anni: gli ospiti della quarta puntata

Nella quarta puntata de “I migliori anni” non mancheranno grandi nomi della musica italiana: per gli anni ’70 gli Homo Sapiens con “Bella da morire”, Michele con “Se mi vuoi lasciare”; per gli anni ’80 Fiordaliso con “Non voglio mica la luna” e Francesco Salvi con “C’è da spostare una macchina”; Annalisa Minetti con “Senza te o con te” e Davide De Marinis “Troppo bella” per gli anni ’90. Non mancherà Gianmarco Carroccia, ospite fisso del programma, che interpreterà i grandi successi del repertorio di Lucio Battisti. Questa sera il “Commentatore del tempo” sarà l’attore e comico Francesco Paolantoni. Come sempre le esibizioni saranno accompagnate dall’orchestra dal vivo diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In studio a anche Flora Canto, per leggere e commentare i “Noi che”: brevi messaggi dei telespettatori con i loro ricordi, le preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali e l’invio dei materiali legati al loro passato.











