I Migliori Anni 2024, 1a puntata/ Diretta e ospiti: da Patty Pravo a Francesco Gabbani

I Migliori anni 2024, anticipazioni prima puntata 6 aprile: Nile Rodgers tra gli ospiti internazionali

Parte questa sera, 6 aprile 2024, la nuova edizione de I Migliori Anni, il varietà ideato e condotto da Carlo Conti e realizzato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time Rai in collaborazione con Endemol Shine Italy. Questa sera va in onda la prima di cinque serate, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma, e su Rai Italia. Anche quest’anno, Carlo Conti è pronto a portare il suo pubblico attraverso epoche musicali, facendo rivivere alcuni dei momenti indimenticabili di questo mondo.

Carlo Conti porta infatti sul palco alcuni grandi artisti del passato ma anche del presente. Nella prima puntata, tra gli artisti internazionali ci sarà Nile Rodgers, membro fondatore degli Chic e produttore di grandi star come Madonna, Diana Ross e David Bowie. Ci sarà ancora George Mccrae e il britannico Raymond Burns, meglio conosciuto come Captain Sensible, leader dei Damned.

La hit parade di Carlo Verdone, monologo di Maurizio Battaglia

Tra gli ospiti italiani della prima puntata de I Migliori Anni 2024 ci saranno invece Patty Pravo e Fausto Leali, che si esibirà nei suoi maggiori brani di successo. Arrivando verso i nostri tempi, il conduttore ritroverà Francesco Gabbani, artista tra i più amati degli ultimi anni, che è arrivato al successo proprio durante i Festival di Sanremo condotti da Conti. E ancora Amedeo Minghi, Wilma De Angelis, Syria e l’autrice e interprete Valeria Rossi.

Non solo ospiti musicali nel corso della prima puntata de I Migliori Anni 2024 (e delle successive). Carlo Verdone racconterà al pubblico di Rai Uno la sua personale hit parade, tra personaggi, canzoni e oggetti che hanno caratterizzato la sua vita e la sua carriera. Non mancheranno momenti comici, questa sera affidati alla voce di Maurizio Battista. Il comico racconterà i suoi ‘migliori anni’, promettendo al pubblico grosse risate. Ci sarà inoltre una divertente parentesi in compagnia di Giorgio Mastrota, che parlerà degli oggetti dei suoi ‘migliori anni’.

I Migliori anni di Carlo Conti: le anticipazioni del conduttore

E a proposito de I Migliori anni 2024, in una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Carlo Conti ha svelato quali sono stati i suoi: “Dal 1975 al 1985. È stato l’inizio di tutto, è lì che è scattata la grande fortuna della mia vita: trasformare una mia passione nel mio mestiere”. E sulla nuova edizione del programma, ha anticipato: “Anche stavolta ho introdotto delle novità, dei restyling che piacciono tanto a me”. Ci saranno, dunque, una serie di sorprese in questa nuovissima edizione su Rai Uno.

