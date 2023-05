I MIGLIORI ANNI 2023, 2a PUNTATA/ Diretta: “Noi che…”, monologo nostalgico di Conti

Diretta I Migliori Anni 2023: i commenti live alla seconda puntata

Si viaggia spediti verso la chiusura della seconda puntata dei Migliori Anni. Ubaldo Pantani parla delle merende preparate dalle mamme tra pane burro e marmellata, pane acqua e zucchero, pane e Nutella. Salto nel 1985, con un bel video che riassume i tanti avvenimenti di quell’anno. Spunta anche un giovane Conti, ma anche la festa scudetto del Verona di Bagnoli. Riecco la musica, in tempo reale, questa volta con i Propaganda che si esibiscono sulle note di Duel.

Il presentatore Carlo Conti chiude ufficialmente questa seconda puntata con il suo consueto monologo di ‘Noi che’. Un finale nostalgico e magico, che vale come invito a seguire la terza puntata in onda venerdì prossimo. Il pubblico nel frattempo può votare la Hit Parade di Marco Masini, altro protagonista atteso… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I migliori Anni, tributo di Gianmarco Carroccia

Sandy Marton si congeda ai Migliori Anni, ma lascia le luci dei riflettori a Tracy Spencer che si esibisce con Run to me, canzone del 1986. In una clip, ascoltiamo altri singoli prodotti da Cecchetto, I love my radio di Taffy e Boys di Sabrina Salerno. Piccolo scambio tra Cecchetto e Conti, con quest’ultimo che viene incoronato ‘re Carlo d’Italia’. Riecco Ubaldo Pantani, che parla di alcuni giochi di diversi anni fa come ad esempio il gioco di Silvan, il Dolce Forno e il Piccolo Chimico.

Si torna alla musica e la puntata procede con un altro grande interprete, nonché appassionato di Lucio Battisti:parliamo di Gianmarco Carroccia, che si esibisce sulle note di Mi ritorni in mente, hit dell’indimenticabile Lucio, del 1969. La settimana prossima tornerà con una nuova interpretazione… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Sandy Marton canta hit del 1984

Arriva il momento di Claudio Cecchetto ai Migliori Anni. Subito un bel filmato, dove vengono menzionati alcuni dei tanti artisti lanciati quest’ultimo, ovvero Jovanotti, Fiorello e gli 883. Il viaggio nel mondo della musica arriva fino agli anni settanta, per l’esattezza nel 1977, con Franco Simone che canta Respiro e altri brani iconici di quegli anni.

Simpatica gag tra Flora Canto e Carlo Conti, con la co-conduttrice che si trova in una cabina telefonica e sparla del presentatore. La cabina sblocca i ricordi di Nuzzo e Di Biase che parlano dei vecchi amore. Nuzzo: “Vorrei ricontattare le mie due ex fidanzatine”. Di Biase: “Anch’io vorrei farlo. Dovrei organizzare un buffet!”. Spazio a Sandy Marton, con People from Ibiza, straordinaria ed iconica hit del 1984. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I Migliori Anni: Nino Frassica scatenato

Anche Nino Frassica incontenibile ai Migliori Anni, tra gag, scelte musicali ed interviste doppie. L’attore parte il brano Pietre di Antoine. “Perché da piccolo mi chiamavano Antoine”, rivela sarcastico. Il secondo brano di Frassica è Sono una donna non sono una santa di Rosanna Fratello: “Qui ne facevo una parodia dal titolo Sono una donna non sono una sarta”. La terza canzone è la colonna sonora de Il Padrino, la quarta è Grazie dei Fiori Bis, in omaggio a Indietro Tutta.

Conti finalmente annuncia una sorpresa per il suo ospite, vale a dire l’ingresso in studio delle Ragazze Coccodè, con le quali aveva già collaborato in passato. “Questo è il momento più bello della mia vita!”, tuona divertito Nino Frassica, prima dell’intervista doppia con Carlo Conti e di lasciare spazio ad un altro grande ospite di questa sera: Marc Almond (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Maggie Reilly magnifica ai Migliori Anni!

Ricchi e Poveri protagonisti ai Migliori Anni, con la magnifica interpretazione della Hit Parade di stasera. Tra i brani in classifica, reinterpretati dai due cantanti, ci sono Cosa sei, Voulez Vous Danser, Coriandoli su di noi, Se m’innamoro, M’innamoro di te, Mamma Maria, Come vorrei, Che Sarà, La Prima cosa bella e ovviamente Sarà perché ti amo. Riscontro magnifico del pubblico, così Angela si commuove.

I Migliori Anni proseguono con un pungente Ubaldo Pantani, che ricorda la nonna: “Cucinava tutto al forno: la pasta al forno, il coniglio a forno, le patate al forno… Quando è morta, non ti dico nemmeno dove l’abbiamo messa!”. La lancetta si sposta fino al 1983 ed ecco quindi Maggie Reilly all’opera con il brano Moonlight Shadow, un pezzo evergreen dalle mille emozioni. Il tempo, in questo caso, sembra essersi fermato. Ora spazio a Nino Frassica: che cosa bolle nella pentola dell’attore comico? (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Ricchi e Poveri scatenati!

Il viaggio nei Migliori Anni prosegue su Raiuno, con ospiti e contributi di vario tipo. Carlo Conti è un fiume in piena, ma la differenza la fanno gli artisti sul palco. Dal 1983 si retrocede al 1977 con il riepilogo degli avvenimenti principali di quell’anno, con la novità assoluta della tv a colori. In studio arriva Il Giardino dei Semplici che si esibisce con Miele, presentata al Festival di Sanremo proprio in quell’anno.

Maria Di Biase non ha dubbi su quali siano stati i suoi migliori anni: “…quelli senza Corrado!”. Corrado Nuzzo, invece, parla di Heidi e prende di mira il simpatico nonnetto: “Ma aveva una trama talmente oltraggiosa che mio padre preferiva farmi vedere Colpo Grosso!”. Arrivano i Ricchi e Poveri sul palco dei Migliori Anni: Angelo e Angela si esibiscono sulle note di diverse canzoni di una hit parade proposta da Conti. Poi un aneddoto ed il legame speciale con Califano, i loro scopritore… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Gag Flora Canto-Carlo Conti ai Migliori Anni

Carlo Conti irrompe in studio con un Ciao ma dice di aver finito la miscela. Piccola gag con Flora Canto, che sbaglia il numero per dialogare col pubblico a casa. Omaggio a Luciano Spalletti, fresco di scudetto col Napoli, con Ubaldo Pantani alla voce. Si comincia con gli accadimenti 1982, la vittoria del mondiale da parte dell’Italia e la vittoria di Riccardo Fogli a Sanremo. Uno dei brani più di successo di quell’anno fu anche Words, cantata da F.R. David, che si presenta in forma smagliante sul palco di Raiuno. Applausi a scena aperta per il cantante, seguito poi da Scialpi, che si esibisce sulle note di Rocking Rolling. Piccola reclam, poi di nuovo in studio per i migliori anni…del 1977. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Carlo Conti annuncia i suoi ospiti

Seconda puntata in diretta su Raiuno per I Migliori Anni di Carlo Conti. Dopo lo splendido esordio torna il varietà che viaggia nella storia della televisione, della cultura e dello spettacolo, tra musica, fenomeni, mode e soprattutto tantissimi ospiti. Ad accompagnare Carlo Conti nel suo viaggio, infatti, ci sono i personaggi più amati degli ultimi decenni. Dai Ricchi e Poveri a Nino Frassica, passando per Claudio Cecchetto, la cantante scozzese Maggie Reilly, il francese F.R. David, i Propaganda, band che ebbe uno strepitoso successo negli anni ’80 ed il cantante britannico Marc Almond, voce e fondatore dei Soft Cell.

Tra gli altri ospiti di Carlo Conti il cantante Scialpi ed una numerosa serie di sorprese che si apprestano ad animare tutta la seconda puntata dei Migliori Anni. Pronti? Tra poco si comincia davvero… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

I migliori anni, la nuova edizione su Rai 1

Questa sera, venerdì 5 maggio 2023, alle 21.25 su Rai 1, va in onda in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma la seconda puntata de “I migliori anni”, il varierà condotto e ideato da Carlo Conti giunto alla sua nona edizione. Dopo il boom di ascolti di una settimana fa ( 3 milioni 465 mila spettatori pari al 22.2% di share), anche questa seconda puntata sarà un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio che attraverserà 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni.

Ricordiamo che le prime quattro puntate de “I migliori anni” andranno in onda di venerdì fino al 19 maggio, mentre gli ultimi due appuntamenti si sposteranno al sabato (il 20 e il 27 maggio) e saranno “I migliori anni d’estate”. Questa sera i “Commentatori del tempo” saranno i comici Ubaldo Pantani, Corrado Nuzzo e Maria Di Biase.

I migliori anni: gli ospiti della seconda puntata

Nella seconda puntata de “I migliori anni” saranno ospiti I Ricchi e Poveri che canteranno e commenteranno con Carlo Conti le loro canzoni più amate e più votate dai telespettatori nella esclusiva ‘Hit Parade’ del programma. Si alterneranno sul palco del programma la cantante scozzese Maggie Reilly, voce dei grandi successi di Mike Oldfield: “Moonlight Shadow”, “Foreign Affair”, “Five Miles Out”, “Family Man”; il francese F.R. David, autore della hit “Words”, con oltre 8 milioni di copie vendute nel mondo e oggi tra le più conosciute su Tik Tok; i Propaganda, la band di “Duel” e dell’album “Secret wish”; il cantante britannico Marc Almond, voce e fondatore dei Soft Cell, celebri per “Tainted love”. Tra gli altri artisti ospiti: Scialpi, Aleandro Baldi (vincitore della sezione Nuove Proposte a Sanremo 1992 con “Non amarmi”), Franco Simone, Il Giardino dei Semplici e Gianmarco Carroccia, interprete del repertorio di Lucio Battisti.

Nino Frassica e Claudio Cecchetto a I migliori anni

Nino Frassica a “I migliori anni” sarà il protagonista di “My list”: l’attore parlerà dei momenti della sua vita attraverso le sue canzoni preferite. Carlo Conti intervisterà anche Claudio Cecchetto, tra i più grandi talent scout italiani. Nella sua carriera ha scoperto: Jovanotti, Fiorello, Gerry Scotti, Amadeus, Marco Baldini, Albertino, Linus, Marco Mazzoli, Daniele Bossari e Fabio Volo, sto per citare alcuni nomi. Suo il celebre “Gioca Jouer”. Ospiti su Rai 1 alcuni artisti che ha “lanciato” Cecchetto: Sandy Marton, Via Verdi e Tracy Spencer. Grazie ai social, gli spettatori potranno partecipare attivamente alla trasmissione: con i ‘Noi che’, brevi messaggi con i loro ricordi, le preferenze sulle classifiche degli ospiti musicali e l’invio dei materiali legati al loro passato. Sarà Flora Canto a leggere in diretta i vari messaggi del pubblico da casa.











