I migliori anni, il meglio – Carlo Conti/ Serata di musica e divertimento con… (31 Luglio 2020)

Dopo la decisione di sospendere la messa in onda della serie tv “The Resident” per i bassi ascolti, il venerdì sera di Raiuno continua ad essere occupato da Carlo Conti. Il conduttore toscano che è tornato in tv con “Top 10”, uno dei primi programmi ad essere trasmessi dopo il lockdown, torna protagonista della prima serata di Raiuno oggi, venerdì 31 luglio, con una nuova puntata de “I migliori dei migliori anni”. Con un mix delle otto, strardinarie edizioni de “I migliori anni”, Carlo Conti, affiancato dalle sue “donne” e dai tantissimi ospiti, torna a far rivivere al pubblico i momenti più belli dei vari decenni. Musica, divertimento, interviste, aneddoti e racconti sono gli ingredienti che, in otto edizioni, hanno contribuito al successo della trasmissione che torna così a rivivere con una versione nuova e tipicamente estiva.

I MIGLIORI DEI MIGLIORI ANNI, CHI SARANNO GLI OSPITI?

In otto edizioni de “I migliori anni”, Carlo Conti ha incontrato tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, della musica e del cinema. Quali interviste, dunque, saranno riproposte questa sera? In occasione del centesimo compleanno di Franca Valeri, non è escluso che un momento della trasmissione sia dedicato al genio di una delle ultime dive della recitazione italiana. Dal comunicato stampa diffuso dalla Rai, tuttavia, non si intuiscono i nomi dei protagonisti del nuovo appuntamento con il programma nostalgico di Raiuno. “Si rivedranno i momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a ricordare gli anni più belli di sempre.tra oggetti del passato e canzoni del cuore”, si legge nella nota ufficiale della Rai.





