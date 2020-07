I Migliori dei Migliori Anni, Carlo Conti e Anna Tantangelo/ Ospiti 24 luglio 2020: versione estiva (Replica)

I MIGLIORI DEI MIGLIORI ANNI, ANTICIPAZIONI E OSPITI 24 LUGLIO

Musica e balli in quella che è stata definita la versione estiva di un programma cult di Rai1 con al timone Carlo Conti e Anna Tantangelo. Il titolo per l'occasione è stato rimaneggiato un po' ed ecco perché a partire da oggi, 24 luglio, l'appuntamento sarà con I Migliori dei Migliori anni, uno speciale best off del programma a misura d'estate. La televisione continua a rimanere off e dopo il tentativo di messa in onda fallito di The Resident, anche la rete ammiraglia continua a puntare sull'usato garantito e questa volta ha deciso di schierare l'evergreen Carlo Conti che riporterà in tv il meglio del suo programma campione di ascolti tra gare musicali, ricordi e grandi artisti anche se sarà difficile capire chi andrà in onda e chi, invece, sarà "tagliato fuori".

CHI SARANNO I PROTAGONISTI DEL BEST OFF DE I MIGLIORI ANNI?

Lo stesso comunicato stampa Rai pubblicato per il lancio dello speciale I Migliori dei migliori anni recita: “Il meglio di tutte le 8 edizioni. Si rivedranno i momenti più suggestivi ed emozionanti, un vero e proprio tuffo nel passato con tanti grandi ospiti, italiani e internazionali, pronti a ricordare gli anni più belli di sempre tra oggetti del passato e canzoni del cuore”. Una delle presenze fisse del programma è stato comunque Nino Frassica e potrebbe essere uno dei protagonisti di questa sera al fianco del conduttore. Sicuramente non mancheranno i grandi artisti che in questo anno hanno combattuto sul palco dello show ma è proprio Carlo Conti che volgendo il suo sguardo al passato ha spiegato alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni che un rammarico ce l’ha e riguarda proprio i cantanti che è riuscito a portare alla sua corte. In particolare, Conti ha spiegato che ha il rammarico di non essere riuscito a portare Donna Summer come ospite a I Migliori anni e di non essere riuscito condurre insieme ai suoi colleghi e amici Antonella Clerici e Fabrizio Frizzi. Otto anni di show concentrati in una puntata, adesso questo è quello che attende i fan e il pubblico di Rai1.



