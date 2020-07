I Migliori dei Migliori Anni/ Carlo Conti torna con i momenti più belli di 8 edizioni

Dopo il successo ottenuto con Top 10, Carlo Conti torna in onda oggi, venerdì 10 luglio, in prima serata su Raiuno, con “I migliori dei migliori anni”. Un mix di sette puntate che ripoterà in tv uno dei programmi condotti dal conduttore toscano più amati dal pubblico. Sarà una versione esiva de I migliori anni che regalerà ai telespettatori di Raiuno il meglio di tutte le otto edizioni. Nel corso dei vari anni, Carlo Conti ha ripercorso, attraverso la musica, la storia dell’Italia e del mondo. Anni e decenni che hanno contribuito a lanciare nuove mode e artisti diventanti poi dei veri e propri miti in Italia e nel mondo. Sono davvero tanti i momenti indimenticabili che I migliori anni hanno regalato al pubblico. Lo stesso Carlo Conti, nel corso di otto edizioni, ha avuto la possibilità d’incontrare tantissimi personaggi e tra i tanti, alcuni sono rimasti nel suo cuore.

I MIGLIORI DEI MIGLIORI ANNI: IL RIMPIANTO DI DONNA SUMMER

La versione estiva de I migliori anni farà compagnia agli italiani per tutta l’estate. Carlo Conti, in un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ricordando i vari vip incontrati nel corso di otto edizioni, ha svelato i nomi di quelli di cui, ancora oggi, ha un ricordo piacevole. Quelli che sono rimasti nel cuore del conduttore sono sicuramente Enzo Jannacci, Paolo Villaggio che si presentò vestito da Fantozzi, Arnold Schwarzenegger che si dimostrò umile e disponibile nonostante la fama mondiale, Kelly LeBrock che conquistò tutti con la sua bellezza e l’eleganza di Virna Lisi. Il rimpianto più grande, invece, è stato quello di non essere riuscito a portare in nessuna delle edizioni de I migliori anni Donna Summer. “Ho corteggiato a lungo Donna Summer ed ero quasi riuscito a convincerla a venire da me, incastrando l’ospitata con uno dei suoi rari viaggi in Europa… Ma poi non siamo riusciti a far coincidere le date ed è sfumato tutto”, ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni.



