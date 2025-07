Cammini e percorsi perfetti per godere di un panorama mozzafiato: questi sono i migliori trekking vista mare.

Per chi ama i cammini e i trekking poco impegnativi, percorsi come questi sono un autentico sogno, specialmente d’estate. Chiaramente, attenzione agli orari: meglio di mattina presto oppure al tramonto, da un parte per proteggere la propria salute, dall’altra per godere della migliore luce per osservare questi panorami.

Già perché oggi parliamo di un percorso bellissimo, adatto a tutti, facile da raggiungere e che regala panorami vista mare incredibili.

Trekking nelle Cinque Terre: un cammino indimenticabile

Ci sono cammini che regalano esperienze indimenticabili, percorsi perfetti da fare da soli, per cercare la tanto agognata pace di un momento, e da fare con le persone a noi care, per godere dell’incredibili bellezze delle Cinque Terre. Ma prima di mettersi le scarpe comode, maglie traspiranti e tutti gli oggetti che potrebbero aiutarci nella camminata, meglio scegliere con cura il sentiero da attraversare in base a vari fattori, come la nostra esperienza, le temperature e la destinazione.

Il sentiero azzurro è adatto a tutti – da scegliere in particolar modo in questo periodo dell’anno – dura circa 3 ore ed è necessario sapere che c’è un’impegnativa salita iniziale, anche se non lunga. Di certo, è il sentiero più lungo, dal momento che permette di attraversare i 5 borghi tra panorami mozzafiato ed è diviso in 4 sezioni: la prima da Monterosso a Vernazza, la seconda da Vernazza a Corniglia, la terza da Corniglia a Manarola e l’ultima da Manarola a Riomaggiore.

I primi due percorsi sono quelli più affollati e attraversano parti del borgo: spazio dunque a salite, scale e diversi tratti esposti, tutti però facilmente superabili. Da Corniglia a Volastra e Manarola, ovvero il terzo tratto, invece, arriviamo tra i vigneti dove – di norma – vige il silenzio. Si tratta della parte del percorso meno affollato, dove potremo attraversare Volastra, piccolo borgo situato in una posizione più alta, circondato dal verde. Nonostante la grande popolarità delle Cinque Terre qui potrete percorrere km senza incontrare turisti, godendo della vista dei vigneti che dolcemente scendono verso il mare.

L’ultima parte fino a Riomaggiore è certamente la parte più impegnativa del percorso ma anche quella che regala i migliori panorami: si sale infatti verso il Santuario di Montenero e si raggiunge Portovenere. Le cogliere a strapiombo sul mare, i boschi profumati, la macchia mediterranea ripagano ampiamente le fatiche. Ci sono due tratti da menzionare per chi vuole avventurarsi appena oltre le Cinque Terre: il primo sale fino al Santuario di Soviore da Monterosso. Il secondo, conduce da Vernazza a Levanto, addentrandosi nei boschi.