I migliori videogiochi del 2022/ Da Elden Ring a Ragnarok passando per Bayonetta 3

Quando mancano ormai solo pochi giorni alla chiusura del 2022, è possibile tirare le somme nel mondo videoludico, individuando i 5 videogiochi migliori dell’anno solare che volge alla conclusione. Partiamo dalla quinta posizione secondo Wired, leggasi Xenoblade Chronicles, ‘cartuccia’ esclusiva per Nintendo Switch nonché quello che probabilmente è il miglior videogioco di ruolo dell’anno. Il terzo capitolo della saga Xenoblade è il più profondo mai realizzato sia dal punto di vista della storia quanto del gameplay, oltre a presentare dei personaggi ben caratterizzati.

Chi volesse può acquistarlo in offerta del 14% su Amazon a 51.50 euro, un bel regalo di Natale in ritardo. Rimaniamo in casa Nintendo con Mario + Rabbids: Sparks of Hope, secondo capitolo della saga in cui troviamo sotto un unico tetto i personaggi di Mario e quelli di Rabbids. Tanti mondi da esplorare, combattimenti divertenti e strategici, Mario + Rabbids è un titolo adatto a tutte le età, e anche in questo caso potrete acquistarlo con un forte sconto, -34%, su Amazon.

MIGLIORI VIDEOGIOCHI 2022: ELDEN RING E’ IL TOP

Continuiamo a scalare la classifica dei migliori videogiochi del 2022 con un altro gioco Nintendo, leggasi Bayonetta 3, fortunata saga degli sviluppatori giapponesi Platinum Games. Probabilmente il miglior capitolo della serie con tanti colpi di scena, uno splendido gameplay e tante battaglie epiche: cos’altro da aggiungere? Chi volesse regalarselo per Natale, può approfittare anche in questo caso di uno sconto del 22% su Amazon.

Arriviamo alla medaglia d’argento con God of War Ragnarok, probabilmente il gioco più chiacchierato dell’anno 2022. Kratos e Atreus regalano una nuova avventura a dir poco epica, concludendo una storia iniziata con il capitolo precedente. Le recensioni lo hanno incensato e tutti dovrebbero giocare a Ragnarok almeno una volta nella vita. Chiudiamo con quello che è stato premiato come il Gioco dell’Anno ai recenti The Games Awards, leggasi Elden Ring, il miglior titolo a mani basse del 2022, ma non solo. Un gioco open world fantasy, un mondo immenso, boss terribili da affrontare per un’avventura gigantesca che soddisferà il giocatore sotto ogni punto di vista.

