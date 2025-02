Quali sono i migliori vini low cost al mondo? Ce lo dice il New York Times, autorevole quotidiano d’oltreoceano, che ha stilato appunto la classifica con i migliori “nettari degli dei”, senza spendere un patrimonio, ovvero, fra i 15 e i 20 dollari. La maggior parte delle persone quando acquista un vino, si reca in un supermercato spendendo solitamente meno di dieci euro, ma al mondo esistono vini ben più cari e pregiati che toccano cifre impensabili.

VIGNETO TEA VANDALIZZATO/ L’alternativa ai fitofarmaci finita nel mirino degli anti-Ogm

Ovviamente si tratta di bevande non alla portata di tutti, ma se invece voleste fare bella figura senza che il vostro portafoglio si alleggerisca troppo, allora dovrete leggere la classifica del New York Times. A stilarla è stato Eric Asimov, un critico enogastronomico secondo cui esistono degli ottimi prodotti senza spendere più di 15-20 euro, e ne ha individuati in particolare 20, e fra questi non potevano ovviamente mancare i prodotti italiani, tenendo conto che il BelPaese è una delle grandi patrie appunto del vino.

Dieta NiMe/ Dalla Papua Nuova Guinea l'ultimo regime alimentare: si perde peso senza ridurre le calorie

MIGLIORI VINI LOW COST, IL VERMENTINO E IL ROSE’ MADE IN ITALY

Nel dettaglio ne sono stati individuati 4, tutti Made in Italy, a cominciare dal Col di Luna Veneto Florsa Rosato Frizzante, un vino che come precisa Cook del Corriere della Sera, ha 11 gradi e costa 16,38 euro. Si tratta di un rosè frizzantino che secondo Asimov è perfetto per diverse occasioni, sia d’estate quanto durante i climi pi rigidi.

Un altro vino italiano nella classifica dei migliori vini low cost al mondo del New York Times è il Piero Mancini, un Vermentino di Gallura, annata 2023. Si tratta di un vino un po’ più alcolico rispetto al precedente, di 13 gradi, e dal prezzo di 19,30 euro. E’ un bianco molto rinfrescante ma nel contempo robusto, e Asimov lo consiglia, come per il rosè, tutto l’anno.

Pasta, i 10 migliori piatti secondo Taste Atlas: la classifica/ La carbonara? Solo al terzo posto

MIGLIORI VINI LOW COST, I VINI ROSSI ITALIANI

A completare i 4 prodotti italiani ci sono due vini rossi, a cominciare dal Chianti Gioventù 2022, vino da 13 gradi che costa 16,38 euro, un video perfetto per qualsiasi piatto dove vi sia del sugo al pomodoro. L’altro rosso è un Colli Tortonesi Rosso del 2022 Oltretorrente, il vino più alcolico di questo gruppo, avendo 14,5 gradi, e con un costo di 19,30 euro.

Per quanto riguarda tutti gli altri vini, 13 delle etichette fanno riferimento a dei rossi, e fra questi troviamo vini francesi, come ad esempio il Bordeaux e il Cabernet Sauvignon, ma anche vini americani, vino spagnoli, ci sono quindi i tedeschi e molti altri ancora, tutti rigorosamente dal prezzo ovviamente low cost e con gradazioni comprese fra i 12 gradi (Domaine de Majas Côtes Catalanes Rouge 2023) e i 14,3 gradi (Broadside Paso Robles Santa Margarita Ranch Merlot 2022). Come sottolinea Cook vi sono infine due altri bianchi in lista, oltre al Vermentino italiano, che sono il Seehof Rheinhessen Riesling Kabinett Elektrisch 2023 e l’Elizabeth Spencer North Coast Sauvignon Blanc Special Cuvée.