“I migranti mi hanno mangiato i miei 4 cani”/ Denuncia choc a Lampedusa

E’ un titolo senza dubbio forte quello che si legge oggi, 7 agosto, in prima pagina su Libero. “I migranti hanno mangiato i miei 4 cani”, capeggia in bella mostra, riportando la denuncia di una donna residente sull’isola di Lampedusa, la splendida località siciliana che nelle ultime settimane è stata meta di numerosi sbarchi di poveretti in fuga dalle proprie nazioni. Il quotidiano prosegue, sempre nel titolo: “Un’imprenditrice agricola: ‘Scappano, entrano nei nostri terreni, sporcano e uccidono gli animali“, mentre “Denuncia a Lampedusa” è l’occhiello. Un articolo che era stato tra l’altro anticipato ieri sera, giovedì 6 agosto, in diretta sul programma di La 7, In Onda. In collegamento vi era Pietro Senaldi, il direttore di Libero, che è stato appunto interpellato da Luca Telese e David Parenzo, i due conduttori. “Gli immigrati sono allo sbando, mi hanno mangiato pure quattro cani”, dice Senaldi leggendo appunto il titolo della notizia che vi abbiamo appena anticipato. A quel punto David Parenzo ribatte: “Ma come? Il titolo è: gli immigrati mangiano i cani?”.

“I MIGRANTI MI HANNO MANGIATO I CANI”: SIPARIETTO PARENZO-SENALDI

In realtà non è proprio così in quanto c’è una netta differenza fra “mi hanno mangiato i cani” e “gli immigrati mangiano i cani”: in questo ultimo caso si generalizza, nel primo invece si fa riferimento ad un episodio specifico. Senaldi prova quindi a far capire meglio la questione a Parenzo: “Abbiamo un inviato a Lampedusa che ha raccolto le testimonianze degli abitanti, i quali non sono felici per il fatto che l’isola sia stata trasformata in un ostello per profughi”. Aggiunge poi che un’imprenditrice agricola ha raccontato: “Mi hanno mangiato la capra, le galline e pure quattro cani”. Ma Parenzo non sembra aver capito ancora: “Io non ho parole. Quindi il titolo è gli immigrati mangiano i cani…”. “Nooo!”. Il siparietto si è concluso con Senaldi che ha gridato “Il titolo è l’immigrato mi ha mangiato quei cani”. Al di là del “battibecco” in diretta tv, resta il fatto che la situazione sull’isola sta diventando insostenibile e l’hotspot di contrada Imbriacola è al collasso.



