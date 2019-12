I MISERABILI/ Anticipazioni 29 dicembre: la serie tv sul romanzo di Victor Hugo

I MISERABILI, LA SERIE TV: TRAMA E CAST

Il romanzo di Victor Hugo si trasforma in miniserie tv: I Miserabili verrà trasmesso su Rai 3 nella prima serata di oggi, domenica 29 dicebre 2019, in prima Tv assoluta, con i primi due episodi. Saranno in tutto sei gli appuntamenti, divisi in tre serate composte da una doppia puntata ciascuna. La prima parte dello show accenderà le luci sul 1815 e gli eventi successivi alla sconfitta ottenuta a Waterloo dalla Francia. Seguiremo passo passo Jean Valjean, che dopo aver trascorso 19 anni in carcere verrà rilasciato e si ritroverà a fare i conti con sofferenze importanti. La diffidenza delle persone si farà sentire, così come il sospetto da parte degli altri che sia comunque ancora un criminale. Il suo personaggio verrà interpretato da Dominic West, mentre Lily Collins avrà il volto di Fantine, una giovane innamorata che rimarrà da sola con la figlia Cosette, dopo essere stata sedotta e abbandonata da un giovane di buon ambiente. Fra gli attori troveremo anche David Oyelowo nei panni di Javert, che in modo indiretto provocherà un danno a Fantine ed alla figlia. Quest’ultima verrà affidata poi a Valjean, che tenterà di sfuggire alla caccia all’uomo di Javert e verrà interpretata da Lia Giovanelli e Mailow Defoy per quanto riguarda gli anni dell’infanzia e gioventù, mentre il suo volto nella fase adulta sarà quello di Ellie Bamber. Fra i personaggi minori invece abbiamo Olivia Colman nei panni di Madame Rosalie Thenardier, la padrona di casa burbera di Fantine e moglie dell’ancor più rude Thenardier di Adeel Akhtar.

Dal punto di vista delle location, le riprese invece sono state fatte nel nord della Francia e in Belgio, mentre fra i co-produttori ci sarebbe dovuta essere anche la Weinstein Company. La società tuttavia ha deciso di ritirarsi dal progetto in seguito allo scandalo che ha colpito il produttore Harvey Weinstein e la nascita del movimento MeToo. Per quanto riguarda le curiosità, gli utenti di iMDB segnalano che l’adattamento include anche dei personaggi omessi nel musical come la sorella adottiva e minore di Cosette, Eponine, che viene confermata anche come sorella di Gavroche. Nel musical quest’ultimo compare solo in modo sporadico e non viene sottolineata la sua relazione con Eponine o con i malvagi coniugi Thenardier. Sembra tra l’altro che Lily Collins sia riuscita a riscattarsi con la miniserie, dopo essere stata scartata alle audizioni del musical a favore di Samantha Barks. In quel caso però l’attrice si era proposta per il ruolo di Eponine, assumendo invece in questo contesto quello di Fantine. Non è la prima volta tra l’altro che Josh O’Connor, Olivia Colman e Erin Doherty compaiono nello stesso show, visto che tutti e tre hanno interpretato il Principe Carlo, la Regina Elisabetta e la Principessa Anna nella fortunata serie The Crown.

I MISERABILI ANTICIPAZIONI DEL 29 DICEMBRE 2019

EPISODIO 1 – Jean Valjean viene liberato dopo 19 anni di carcere, in cui è finito per aver rubato un tozzo di pane. Decide di cambiare vita, nonostante le difficoltà e quell’odio profondo che nutre nei confronti del prossimo, smussato solo dall’incontro con un Vescovo. Nel frattempo, Fantine dà alla luce la piccola Cosette, ma l’uomo con cui l’ha concepita l’abbandona. Per riuscire a mantenere la bambina, sarà costretta a vendere i propri capelli e denti, poi a diventare una donna di strada. Javert invece continua a dare la caccia a Valjean.

EPISODIO 2 – Diversi anni più tardi, Valjean è riuscito a rifarsi una vita ed è diventato un uomo di successo. Possiede una fabbrica ed ha ricevuto l’incarico di Sindaco di Montreuil. Javert tuttavia non ha ancora smesso di cercarlo e anzi ha intensificato i suoi sforzi, grazie alla nomina di capo della Polizia della stessa città. Quando i due si incontreranno, Javert deciderà di denunciare il Primo Cittadino.



