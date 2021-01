I Miserabili/ Anticipazioni seconda puntata 7 gennaio: Valjean troverà Cosette?

I Miserabili torna in onda questa sera su Rai3, anticipazioni della seconda puntata di oggi, 7 gennaio

Tutto è pronto per il ritorno de I Miserabili oggi, 7 gennaio, su Rai3. Ad andare in onda a partire dalle 21.20 sarà la seconda parte della serie inglese destinata alla BBC che non è al suo primo passaggio, anzi. Nonostante questo la prima parte ha portato a casa un discreto successo e i fan si preparano a seguire le altre due parti previste per oggi e per sabato prossimo quando andrà in onda l’epilogo. Ma cosa ne sarà dei suoi protagonisti? Secondo le prime anticipazioni sembra che non ci sposteremo molto da quello che abbiamo visto nel finale della prima puntata quando Jean Valjean, adesso libero ma sempre nel mirino del suo nemico, ha ricevuto la custodia della piccola Cosette ma senza adempiere al suo impegno.

Jean Valjean troverà Cosette?

Secondo le anticipazioni di questa sera de I Miserabili, sembra che anche nella seconda parte in onda oggi, infatti, vedremo che il protagonista riuscirà di nuovo ad evadere dalla prigione di Toulon per mettersi di nuovo sulle tracce di Cosette e mantenere così la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte. Le sue intenzioni sono quelle di garantire alla piccola un futuro migliore e quando finalmente riesce a trovarla arriva giusto in tempo per strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier che la tenevano sotto il loro tetto. Sulle tracce di Valjean continua ad esserci Javert che riesce nuovamente a localizzarlo. Parte all’improvviso una serrata battuta di caccia all’uomo per cercare di rimetterlo in manette ma ancora una volta il nostro protagonista riuscirà a scappare rifugiandosi in un convento di suore, dove la Madre Badessa, convinta della sua innocenza, decide di accoglierlo e metterlo sotto la sua protezione insieme alla piccola Cosette.



© RIPRODUZIONE RISERVATA