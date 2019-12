I Miserabili, seconda puntata/ Anticipazioni: Jean Valjean alla ricerca di Cosette

I Miserabili torna con una nuova puntata il 30 dicembre 2019, la seconda della miniserie che si divide in tre atti. Protagonista sarà ancora Jean Valjean, interpretato da Dominic West, che continuerà a cercare Cosette, la bimba che le aveva lasciata Fantine la prostituta pronta a regalare a sua figlia un futuro migliore del suo. L’uomo riuscirà a trovare la forza per rifugiarsi all’interno di un convento di sole suore, con la Madre Badessa che si prenderà cura di lui, credendo di trovarsi di fronte a un uomo innocente che ha già scontato la sua pena.

Passeranno gli anni e ci ritroveremo a vedere Cosette con grande voglia di vivere la sua vita fuori da quella che è una prigione dove il padre si è rifugiato. Facendo un sacrificio Jean Valjean accetterà di lasciare il convento per sempre, anche se a malincuore per le tante certezze che quel luogo gli aveva dato. Andranno a vivere in una splendida casa però costretti a combattere contro la solitudine. I guai dei due si potranno considerare terminati? Difficile poterlo solo immaginare.

