I Miserabili, ultima puntata/ Anticipazioni: Valjean e Marius dietro la barricata

Cresce l’attesa per l’ultima puntata de “I Miserabili“, la fiction del 2018 della BBC con un cast di primissimo livello: Dominic West, David Oyelowo, Lily Collins, Ellie Bamber. Jean Valjean ha finalmente trovato Cosette e per sfuggire alla caccia di Javert trova un posto sicuro dalle suore. Gli anni passano e Cosette comincia a sentire la curiosità di scoprire cosa c’è dietro le finestre del chiosco del rifugio delle suore; la ragazza così riesce a convincere il padre adottivo a trasferirsi in una nuova dimora. Ben presto però la situazione si complica per entrambi. Intanto a Parigi scoppia una vera e propria rivolta: le strade della città sono invase dai disordini degli studenti e della classe operaia. Nonostante la rivolta, Javert continua imperterrito a cercare di cattura Jean Valjean. Intanto Eponine, che è segretamente innamorata di Marius, decide di aiutarlo a rintracciare Cosette, la ragazza di cui l’uomo è innamorato. La rivolta di Parigi preoccupa Jean Valjean che comunica a Cosette che presto dovranno lasciare la città per trovare rifugio in un posto più sicuro. In occasione del funerale del generale Lamarque, il popolo di Parigi decide di ribellarsi dando vita ad una vera e propria rivoluzione. Enjolras, amico di Marius, si mette a capo di studenti e lavoratori con cui costruisce una barricata a cui decide di partecipare anche Marius oramai convinto di non riuscire più a trovare la sua amata Cosette. La guerriglia si fa sempre più forte e Jean Valjean decide di arrivare alla barricata dove riconosce subito Marius. Nonostante i due siano divisi dall’amore per Cosette, Jean Valjean dimostra grande coraggio difendendo la barricata e i compagni. La situazione però dietro la barricata diventa sempre più pericolosa; non si contano i morti e durante la guerriglia Valjean si mette in salvo portando con sè Marius gravemente ferito. L’uomo si nasconde nelle fogne cercando di salvare il giovane Marius, mentre Javert è ancora sulle tracce di Jean Valjean. Cosa succederà?

CLICCA QUI PER TUTTE LE ANTICIPAZIONI SULLA PRECEDENTE PUNTATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA