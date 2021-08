I misteri di Emma Fielding, Più amara della morte, Rai 2/ Tensione e suspense

I misteri di Emma Fielding, Più amara della morte riempie il day time di oggi, 28 agosto, su Rai 2 a partire dalle ore 15.35. Si tratta di una pellicola di genere giallo, risalente al 2019 e realizzata negli Stati Uniti. Si avvale della distribuzione della Hallmark Channel, della sceneggiatura di Phoef Sutton, della fotografia di William McKnight e della produzione della Hallmark Movies & Mysteries.

La regia è stata invece affidata all’americano Kevin Fair, noto per aver diretto dodici episodi della lunga serie televisiva Smallville e i film televisivi della collana Il mistero delle lettere perdute. Protagonista è la famosa attrice Courtney Thorne-Smith, molto conosciuta anche in Italia grazie a ruoli di spicco nelle serie Ally McBeal, Melrose Place e La vita secondo Jim. Al suo fianco, ecco l’interprete canadese James Tupper, a sua volta apprezzato per i lavori Men in Trees e Revenge. Sono presenti anche Mark Valley, Adam DiMarco, Tess Atkins e Crystal Balint.

I misteri di Emma Fielding, Più amara della morte, la trama del film

La trama de I misteri di Emma Fielding, Più amara della morte si apre con una nuova vicenda incentrata sulle abilità dell’archeologa Emma Fielding. Quest’ultima viene invitata a un raduno organizzato per studiare l’archeologia americana e si reca presso il suo Kenzer College. Bisogna stabilire chi prenderà il posto del presidente del College e lui sta per annunciarlo. Nel corso della cerimonia, la situazione inizia a farsi molto strana.

Prima di tutto, un’opera del College viene incendiata durante il suo trasporto. Inoltre, il presidente dell’organizzazione viene stranamente avvelenato, poco prima che si venga a sapere il nome di chi avrebbe preso il suo posto. Emma deve assolutamente indagare sull’accaduto, concentrandosi sull’omicidio del presidente.

Al suo fianco, ecco l’agente speciale dell’FBI Jim Conner. Il suo obiettivo diventa quello di individuare il colpevole dei vari reati. Iniziano a interrogare le persone presenti e si rendono conto che ognuna di esse ha almeno un movente per uccidere il presidente, dato che tutti volevano prendere il suo posto. Come se non bastasse, nel campus stava operando una società segreta con situazioni ben poco chiare. Come spesso accade, il risultato delle indagini sarà sorprendente.



