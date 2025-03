E’ stato Louis Dassilva ad uccidere Pierina Paganelli il 3 ottobre del 2023 in via del Ciclamino a Rimini? Quarto Grado se l’è domandato ieri sera, mostrando tutto quello che non torna sullo stesso senegalese. Secondo chi indaga vi sarebbero ben 41 contraddizioni in merito alle dichiarazioni fornite dall’arrestato (e anche della moglie Valeria) e unico indagato per la morte di Pierina Paganelli, a cominciare da una bottiglia di vino rosso che Louis lascia a terra davanti al garage il 7 luglio dell’anno scorso e che per la procura rappresenta il simbolo dell’amore dell’indagato per Manuela Bianchi, una passione che però lo stesso 35enne ha sempre negato.

Quarto Grado si sofferma proprio su quella bottiglia di vino, spiegando che in quel periodo Manuela Bianchi si era allontanata da via del Ciclamino, ma quel giorno aveva fatto ritorno ai condomini. Poco dopo arriva la foto della nuora di Pierina Paganelli pubblicata su Instagram, visibile solo a Louis, con tanto di frase: “Aspettando di condividerlo con qualcuno, totalmente”. Quella bottiglia era quindi un messaggio in codice per Manuela, un “elemento di straordinaria rilevanza investigativa, ennesimo autentico segnale di vicinanza con la propria amante”, scrive la polizia.

PIERINA PAGANELLI, LA CAMMINATA E I VESTITI DI LOUIS DEL 3 OTTOBRE

C’è poi un’altra contraddizione, quella delle 18:39 del 3 ottobre 2023, quando Louis e la moglie rientrano: entrambi raccontano che Louis fa fatica a camminare per via del recente incidente in moto. Ma la telecamere della Cam 3 della farmacia inquadra il senegalese che non sembra affatto fare fatica a camminare. Valeria non è precisa anche sui vestiti indossati da Louis quella sera, visto che la descrizione fornita agli inquirenti è diversa da quanto emerge dai filmati delle telecamere.

Un altro fatto che non torna risale sempre al pomeriggio del 3 ottobre: Louis racconta di aver parlato con Manuela e Loris mentre la moglie era al telefono con la madre, ma in realtà i tabulati telefonici rivelano che Valeria aveva chiamato la madre più tardi, quando il marito aveva già lasciato la casa ed era sceso in garage.

Divergenze anche nei racconti del 4 ottobre, la mattina del ritrovamento di Pierina Paganelli. Nei prossimi giorni Manuela Bianchi sarà risentita dagli inquirenti, per chiederle nuove dettagli sulla relazione con Louis, anche in merito all’incidente del marito Giuliano Saponi: sarà lei ad incastrare definitivamente Louis Dassilva?

PIERINA PAGANELLI, COSA E’ ACCADUTO IL 4 OTTOBRE IN GARAGE?

E a proposito di Manuela e del giorno 4 ottobre, Quarto Grado si domanda come mai Manuela abbia chiesto aiuto diversi minuti dopo il ritrovamento del cadavere di Pierina Paganelli, precisamente alle 8:15: cosa è successo in quegli istanti nei box di via del Ciclamino? Alle 8:08 di quella mattina si sente forse una voce di un uomo, fa notare Quarto Grado, mentre alle 8:09 si sentirebbe una voce femminile, forse la nuora di Pierina Paganelli che parla con qualcuno, o forse sono solo dei rumori?

Alle ore 8:10 cala il silenzio sul garage: Manuela è solo o si è vista con qualcuno? E’ quello che stanno cercando di capire gli inquirenti: “Io ho aperto la porta tagliafuoco, sono rimasta senza fiato ma non so quanto sono rimasta, sicuramente secondi”, racconta Manuela descrivendo il momento in cui ha ritrovato il corpo della suocera.

PIERINA PAGANELLI, I RUMORI DELLA SERA DEL 3 OTTOBRE 2023

E Louis dove si trovava in quel momento? Sarebbe in casa, ma forse potrebbe aver raggiunto Manuela in garage prima di lanciare l’allarme? Per Quarto Grado potrebbe esservi un testimone visto che si sente chiaramente il rumore di un motorino che viene messo in moto alle ore 8:10 minuti: il guidatore potrebbe aver notato chi c’era in garage quella mattina?

La telecamere nel garage ha registrato poi altri rumori fondamentali, quelli degli istanti dell’omicidio: alle ore 22:13 l’audio riporta chiaramente le urla della donna mentre viene uccisa. Pochi minuti dopo si sente una basculante che si chiude, precisamente alle ore 22:17: chi c’è in quel momento? Sembrerebbe una basculante ma più vicina alla telecamera, quindi non la stessa del garage di Pierina Paganelli? In quegli istanti Louis passava sotto la Cam 3 della farmacia, quindi c’era qualcun altro in garage?