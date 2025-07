Kekko Silvestre de I Modà contro Laura Pausini: il post a sostegno di Gianluca Grignani

I Modà s’inseriscono nella faida tra Gianluca Grignani e Laura Pausini. Cos’è successo esattamente? Tutto è iniziato il 17 luglio, quando la Pausini ha annunciato su Instagram il lancio – previsto per il 12 settembre – della sua versione in italiano, spagnolo e portoghese di “La mia storia tra le dita”. Com’è noto, il brano originale è stato scritto e interpretato da Grignani circa 30 anni fa, diventando una hit intramontabile in più Paesi. Tuttavia, Gianluca non è stato minimamente menzionato da Pausini nel post.

Al che, il cantante non è rimasto in silenzio e ha espresso il suo disappunto tramite una storia Instagram, in cui ha rivelato anche che i suoi commenti sotto il post della Pausini erano stati cancellati. “Ti voglio bene, ma è doveroso ricordare che il tuo singolo in uscita è una cover di un brano scritto e interpretato da me”, ha scritto nelle sue storie Instagram. La replica di Laura non è tardata ad arrivare: “Anche io ti voglio bene. Con l’annuncio spero di averti reso felice, ma tutti sanno che la canzone è tua“.

Successivamente, Laura ha chiarito di non aver mai avuto l’intenzione di snobbare Gianluca Grignani, spiegando di essere a conoscenza della cosa fin dallo scorso febbraio e che il suo obiettivo era quello di proporre un omaggio “elegante” e rispettoso. A seguito delle polemiche, ha anche aggiornato il suo post sui social, aggiungendo il tag a Grignani. Nonostante ciò, sui social è esplosa la bufera e molti si sono schierati apertamente dalla parte di Grignani, che nel frattempo ha annunciato l’uscita di una nuova versione de “La mia storia tra le dita”, in collaborazione con Matteo Bocelli.

A sorpresa, nella vicenda è intervenuto anche il gruppo musicale Modà. Il frontman Kekko, insieme alla band, ha espresso solidarietà a Grignani con un messaggio pubblicato su Instagram: “Sento rumore di unghie sui vetri. Ciao Gianluca, un forte abbraccio. Ovviamente hai tutta la mia comprensione a riguardo“. Insomma, un attacco diretto alla Pausini, che finora ha preferito non replicare. Lo farà? Chissà…