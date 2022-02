I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY/ Il prequel de I Soprano fa centro

Ambientato negli esplosivi anni Sessanta, I Molti Santi del New Jersey è il prequel dell’innovativa e pluripremiata serie HBO I Soprano, tra i prodotti più amati del pubblico italiano. Un film coraggioso, considerando le numerose insidie, ma il regista Alan Taylor (Thor: The Dark World) è riuscito a cogliere l’essenza della serie, fornendo qualche spunto degno di nota. Un’opera che fa centro, dunque, per la sua capacità di andare oltre il fan service: la parabola di Dickie è in grado di attirare l’interesse dello spettatore a prescindere dal legame con I Soprano, una tragedia cupa che non lascia indifferenti.

SINOSSI – “I Molti Santi del New Jersey” della New Line Cinema è l’atteso prequel dell’innovativa e pluripremiata serie HBO “I Soprano”. Il film è ambientato negli esplosivi anni ’60, nell’epoca delle rivolte di Newark e degli scontri violenti tra la comunità afroamericana e quella italiana. E in particolare, è tra i gangster dei rispettivi gruppi, che la pericolosa rivalità diventa particolarmente letale.

I Molti Santi del New Jersey è interpretato da Alessandro Nivola (“Disobedience”, “merican Hustle – L’apparenza inganna”), il vincitore del premio Tony Leslie Odom Jr. (“Hamilton” a Broadway, “Assassinio sull’ Orient Express”), Jon Bernthal (“Baby Driver – Il genio della fuga”, “The Wolf of Wall Street”), Corey Stoll (“First Man – Il primo uomo”, “Ant-Man”), Michael Gandolfini (la serie TV “The Deuce: La via del porno”), Billy Magnussen (“Game Night – Indovina chi muore stasera?”, “La grande scommessa”), John Magaro (“L’ultima tempesta”, “Not Fade Away”), Michela De Rossi (“La terra dell’abbastanza,” la serie TV “I topi”) con il vincitore dell’Emmy, Ray Liotta (la serie TV “Shades of Blue”, “Quei bravi ragazzi”) e la candidata all’Oscar Vera Farmiga (“Tra le nuvole”, i film “The Conjuring”).

Contenuti speciali nella versione Blu-ray:

– The Making of Newark

– Sopranos Family Honor

– Scene Eliminate (anche nella versione DVD)

I Molti Santi del New Jersey di Alan Taylor è disponibile in dvd, blu-ray e steelbook 4K UHD, distribuito da Warner Bros. Home Entertainment

