I mongoli, Rete 4/ Il cinema di un tempo riempie la programmazione estiva

I mongoli vain onda su Rete 4 nel pomeriggio di oggi, 22 agosto 2021, precisamente dalle ore 14,35. Il film è una co-produzione italiana e francese voluta dalle case France Cinéma Productions, Royal Film e distribuita nel nostro paese da Cineriz.

Nel cast de ‘I mongoli’, protagonista assoluto un attore americano che in Europa lavorò più volte: Jack Palance, il cui vero nome, di origini ucraine, era Volodymyr Palahniuk, un attore che non possiamo dimenticare per alcune interpretazioni di alta classe come in ‘Il giudizio universale’ con la regia di Vittorio De Sica, ‘Justine, ovvero le disavventure della virtù (Marqus De Sade: Justine)’, nel quale una conturbante Romina Power mostrava un volto così diverso dalla mamma e moglie devota di ‘Felicità’, ‘Scappo dalla città – La vita, l’amore e le vacche (City Slickers)’, iconico film nel quale, in tarda età, Palance si divertiva assieme a Billy Crystal a inventarsi come mandriano pur di non vivere più la metropoli. Nel cast de ‘I mongoli’ anche la conturbante Anita Ekberg, qui poco felliniana e tanto diva assoluta al fianco di Antonella Lualdi.

I mongoli, la trama del film

Andiamo a leggere la trama de I mongoli. Ogotai è un generale mongolo, figlio diretto del grande Gengis Khan; oramai i mongoli hanno sottomesso una grande parte d’Asia e mezza Europa e intendono ampliare ancora di più i propri domini, con grande timore da parte dei paesi liberi che preparano, in ogni caso, una resistenza agli invasori orientali.

Giunge presso l’accampamento del giovane Khan un inviato europeo, Stefano di Cracovia che propone a Ogotai di fermarsi, accontentarsi di ciò che ha conquistato il padre e gestire in pace il proprio regno, ma il figlio del Khan defunto è arrogante e maltratta gli ambasciatori che verranno invece accolti con diplomazia dalla moglie, schiava, di Ogotai che non intende ascoltare le voci di chi propone la pace per votarsi alla guerra totale e conquistatrice.

