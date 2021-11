I Mutonia, XFactor 2021/ Rischio eliminazione, convincono giudici e social, ma…

I Mutonia sono la seconda band del roster di Manuel Agnelli ad X Factor 2021, Anche loro, come i Bengala Fire condividono con il loro giudice una forte passione per il rock che nella band traspare nel sound e nel look. Il loro nome deriva dalla voglia dei suoi componenti di trasformarsi nella forma, ma non nella sostanza. La band non era riuscita a convincere a pieno Manuel Agnelli durante i bootcaps, ma ha conquistato la sua fiducia durante le Auditions e gli Home Visit, aggiudicandosi così un posto per i live di X Factor 2021.

Durante la prima puntata di Live ad X Factor 2021 la band si è esibita con il loro inedito Rebel. Una canzone in pieno stile rock con riff di chitarre elettriche, voce graffiante e batteria ben presente, presentando così un perfetto brano alternative rock che è stato apprezzato da tutti i giudici, soprattutto al loro coach, Manuel Agnelli che ha elogiato il modo in cui la band costruisce le canzoni e il loro modo di comunicare.

I Mutonia non convincono il pubblico da casa che li manda a rischio eliminazione

L’esibizione dei Mutonia è piaciuta anche agli utenti social che hanno espresso un parere positivo nei confronti di questa band notando il loro potenziale già in crescita nonostante questa sia stata la loro prima esibizione live all’interno del reality.

Di diverso parere il pubblico votante che ha messo in discussione il gusto del pubblico dei social e dei giudici inserendo i Mutonia tra i meno votati della seconda manche della prima puntata di X Factor 2021. La band durante la seconda putata del reality dedicata alle cover avrà modo di conquistare anche il pubblico più critico nei suoi confronti durante la seconda puntata live di X Factor 2021 esibendosi nella canzone Closer dei Nine Inch Nails.

