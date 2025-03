Tra gli ospiti della puntata di Da noi… A ruota libera di domenica, 2 marzo, ci saranno anche I Neri Per Caso. Francesca Fialdini accoglierà nel suo salotto il noto gruppo musicale, insieme ad altri numerosi ospiti: Giancarlo Magalli, Monica Leofreddi e Simone Lunghi. Recentemente il pubblico ha avuto modo di rivedere i cantanti sul palco dell’Ariston, quando hanno duettato insieme a Massimo Ranieri nella serata delle cover. D’altronde, fu proprio a Sanremo che il gruppo riuscì a raggiungere il successo esattamente 30 anni fa. Ma, andiamo a scoprire meglio la carriera de I Neri per Caso.

Simone Lunghi ospite a Da noi a ruota libera, chi è "l'Angelo dei Navigli"/ "Ho ripescato mille biciclette"

La band nasce a Salerno nel 1991 quando sei amici decidono di unirsi per portare qualcosa di unico nel panorama musicale italiano. Chi sono i componenti? Ciro Caravano, Mario Crescenzo, Massimo De Devitiis, Mimì Caravano, Daniele Blaquier e Gonzalo Caravano. “Decidemmo di cantare a cappella senza pensarci troppo. Ci sono altre formazioni canore che trattano questo genere, ma noi abbiamo cercato di farlo nella musica popo, il che è stata una cosa abbastanza rara”, hanno raccontato i musicisti. Inizialmente, avevano deciso di chiamarsi “Crecason“, ovvero l’acronimo delle iniziali di due membri del gruppo (Crescenzo e Caravano), unito al suffisso “son”, ispirato dai Jackson 5.

SANREMO 2025/ Meglio le cover di Benigni, Giorgia e Annalisa svettano su fashion e tormentoni

I Neri per Caso: carriera e vita del gruppo ospite a Da noi.. a ruota libera

Com’è nato, invece, il loro iconico nome? Durante una serata in un locale di Roma, i cantanti indossavano tutti jeans e maglie nere. Una scelta totalmente casuale, ma che attirò subito l’attenzione del compositore Claudio Mattone. Difatti, fu lui a consigliare loro di usare sempre quel colore per gli eventi pubblici, portandoli poi a sceglierlo anche come nome ufficiale del gruppo. Nel 1994, decidono di partecipare a Sanremo Giovani, portando una cover del brano “Donne” di Zucchero Fornaciari. Da lì, hanno l’opportunità di gareggiare tra le Nuove Proteste del Festival del 1995, vincendo con “Le ragazze”, pezzo cantato rigorosamente a cappella.

Neri per Caso, chi sono: trent'anni di carriera/ Ora a Sanremo per le cover: "Grande emozione"

Da quel momento, la loro carriera prese il volo e I Neri per Caso diventarono un vero e proprio fenomeno musicale, continuando a riscuotere successo ancora oggi, a trent’anni di distanza. Negli anni, sono tornati più volte a Sanremo: nel 1996 con il brano “Mai più sola” classificandosi al quinto posto; nel 2008 al fianco di Mietta con “Baciami adesso”; nel 2018 alla serata dei duetti insieme ad Elio e le storie tese; nel 2021 insieme a Ghemon in un medley dedicato alle donne; e, infine, nel 2025 per duettare con Massimo Ranieri sulle note di “Quando” di Pino Daniele.