I Nico/ Perché Nicolò è scoppiato a piangere? (Amici 19)

Lacrime amare scorrono sul viso di Nicolò de I Nico di Amici 19. Dopo aver ricevuto in assegnazione Seven Nation Army, qualcosa ha iniziato ad incrinarsi nell’animo del giovane cantante. Ad inizio settimana lo abbiamo visto infatti in lacrime, sicuro che la sua band non riuscirà mai a superare la sfida di oggi. “Uno a 25 anni deve avere anche un piano B, no?”, dice piangendo. Consolato dall’amico Jacopo e dagli altri, Nico si è un po’ ripreso, ma poi è ritornato sull’argomento. “A parte musica, io non so fare altro, è questo il problema capito? Non è che sono brillante, che sono laureato, sono bravo in lingue”, continua. Il ragazzo non vorrebbe dire basta al suo percorso nella scuola, ma si chiede anche quanto valga, visto che si trova in sfida già dopo una sola settimana di reality. “Vedo Nyv che ha un talento che va oltre quello che abbiamo noi”, dice parlando della squadra avversaria. “Voglio trovare una quadra per far sì che la mia musica rimanga a qualcuno. Mi sento debole, anche se sono una persona forte”, aggiunge. La paura più grande di Nicolò è di ritornare a casa sconfitto, di ritornare alla vita di tutti i giorni senza essere riuscito a dimostrare davvero di cosa può essere capace. Clicca qui per guardare il video di Nicolò. Nei giorni successivi, Rudy Zerbi ha raggiunto la band in sala prove per manifestare un suo dubbio: “Dopo una prima impressione positiva sull’ingresso”, ha detto il prof, “ho come l’impressione che voi siate una bella speranza che poi dopo l’inizio si scioglie”. Per questo ha deciso di mettere alla prova i ragazzi per capire se Nicolò sia solo vittima di insicurezza o se i suoi timori potrebbero rivelarsi corretti.

I Nico, Amici 19: la paura di Alessandra Celentano

Una cosa è chiara: Nicolò de I Nico ha paura di uno dei prof di Amici 19 in particolare. Si tratta di Alessandra Celentano, fra le più temute della sua squadra. “Anche se non ce l’abbiamo mi fa paura quella donna”, ha detto durante una pausa pranzo. Sembra proprio che Nicolò sia sicuro che schierare Xavier potrebbe comunque portare dalla loro parte la prof, mentre Gaia o Skioffi potrebbero conquistare Timor e assicurare a tutti la vittoria finale. Clicca qui per guardare il video di Nicolò. Sembra però che il cantante degli iNico potrebbe cedere il proprio posto a Martina per quanto riguarda la sfida. In seguito alla lite fra la ragazza e Michelangelo, Martina infatti ha chiesto a Nicolò di poter entrare al posto suo per lo scontro in studio, per dimostrare le proprie capacità. Il cantante ci ha dovuto pensare su un attimo e poi ha accettato il compromesso: gli insegnanti saranno d’accordo? Il ragazzo tra l’altro ha confessato agli amici di sentirsi più che teso per questo nuovo ostacolo, teme di dover lasciare la scuola. Anche per questo Martina, fra uno scherzo e l’altro, si è offerta di sacrificarsi al posto della band. La patata bollente però rimane nelle mani della produzione, come ha sottolineato Maria De Filippi parlando con i ragazzi.

