I “Nullos”, uomini e donne che si evirano/ Mutilazione genitale per non identificarsi

Si chiama Movimento Nullo o Nullos, ed è un gruppo alquanto bizzarro in cui fanno parte quelle che persone che decidono di fatto di annullarsi, tagliando i genitali. Come riferisce il sito Dagospia, si tratta di un gruppo composto per lo più da maschi, che si sottopongono a delle mutilazioni estreme, rimuovendo le loro parti intime, e spesso e volentieri anche i capezzoli. Alcuni decidono di castrarsi per mettere a freno le proprie pulsioni sessuali o cannibalistiche aggiunge il portale, e si tratta di un movimento dato in espansione.

Riforma pensioni 2023/ Quota 97.6, scadenze a maggio: requisiti e come funziona

A rendere il tutto ancora più raccapricciante, il fatto che l’automutilazione viene registrata e trasmessa in streaming online, di modo che tutti possano assistere alla stessa. In ogni caso, la maggior parte di coloro che decidono di evirarsi, lo fa in quanto non si identifica come maschio o come femmina, e così facendo si annulla. Ci sono così uomini che si tagliano il pene ma anche donne che rimuovono il clitoride, e al momento il Movimento Nullo è composto da circa 10-15mila persone in tutto il mondo, anche se è difficile stabilire con esattezza il numero degli stessi Nullos, in quanto circa due terzi di chi segue il gruppo, non dice a nessuno di non avere i genitali, a cominciare dalle proprie famiglie.

Decreto flussi, oggi click day per 82.705 lavoratori immigrati/ “Ne servono 100mila”

NULLOS, IL PIU’ FAMOSO E’ L’ARTISTA GIAPPOINESE MAO SUGIYAMA

Nullos è un’abbreviazione che sta per annullamento genitale, ed è nato online. Il problema è che molti di coloro che si sottopongono a questa pratica non hanno nozioni mediche o veterinarie, di conseguenza c’è chi ha preferito rivolgersi ad un ospedale. E’ il caso ad esempio di Williams, che parlando con il Daily Beast ha raccontato: «Il rischio che qualcosa vada storto è estremamente alto. Non desidero assomigliare a Frankenstein alla fine della procedura».

Un altro adepto, Beneditc, ha aggiunto: «Non è affatto strano e difficile cercare di diventare un eunuco ora come lo era 30 anni fa. Ora, abbiamo dottori che non battono nemmeno un ciglio quando dici che vuoi rimuovere i tuoi testicoli o semplicemente aggiungere una vagina». Il più famoso Nullos è l’artista giapponese Mao Sugiyama, a cui pene e testicoli sono stati rimossi chirurgicamente nel 2012: gli sono stati tolti anche i capezzoli che sono stati in seguito serviti ad un banchetto vicino a Tokyo.

Riforma pensioni 2023/ Il governo troverà i soldi per i correttivi come Ape sociale?

© RIPRODUZIONE RISERVATA