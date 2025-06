La Blue Economy rappresenta un importante generatore di occupazione nell'Ue, soprattutto grazie al turismo costiero

Nell’Unione europea, la Blue Economy non rappresenta soltanto una frontiera di innovazione sostenibile, ma anche un potente generatore di occupazione. Lo conferma il “EU Blue Economy Report 2025”, pubblicato dalla Commissione europea lo scorso maggio, che fotografa un settore in espansione sia in termini economici che occupazionali.

Secondo il documento, nel solo 2022 la Blue Economy ha dato lavoro a 4,82 milioni di persone, con una crescita del 16% rispetto all’anno precedente. Si tratta di un balzo in avanti considerevole, che va oltre il semplice rimbalzo post-pandemico e segna una tendenza strutturale alla crescita. Le stime preliminari per il 2023 parlano già di circa 4,88 milioni di occupati, con un saldo positivo di 60mila nuove unità.

A trainare questa dinamica occupazionale sono soprattutto il turismo costiero, l’energia rinnovabile marina e le attività portuali. Il turismo rappresenta oltre la metà dell’intera forza lavoro del comparto: un dato che testimonia non solo l’importanza della componente ricettiva e culturale delle zone costiere, ma anche la capacità di questi territori di rigenerarsi economicamente. Dopo la grave crisi innescata dalla pandemia, il 2022 ha segnato il pieno recupero, con un forte impatto sull’indotto e sull’occupazione stagionale e stabile.

Parallelamente, l’energia marina – in particolare l’eolico offshore – sta vivendo una stagione di crescita impetuosa. Nel 2022, in undici Stati membri dell’Ue, la capacità installata ha raggiunto i 18,9 gigawatt, una potenza sufficiente ad alimentare sei milioni di abitazioni. Questo sviluppo ha avuto un effetto immediato sul mercato del lavoro: il valore aggiunto lordo (GVA) del settore è cresciuto del 42%, raggiungendo i 5,3 miliardi di euro, mentre i profitti si sono attestati a 4,1 miliardi, con un aumento del 56% rispetto all’anno precedente.

Dietro questi numeri si celano migliaia di nuove opportunità professionali: dagli ingegneri agli operai specializzati, dai ricercatori ai tecnici della manutenzione, l’economia del mare verde apre scenari nuovi per una generazione di lavoratori ad alta specializzazione.

Non meno rilevante è il contributo delle attività portuali, della cantieristica navale e della logistica marittima. Tra il 2013 e il 2022, il valore aggiunto del trasporto marittimo è quasi raddoppiato (+99%), mentre la costruzione e riparazione navale ha fatto segnare un +73%. Anche i servizi portuali sono in netta espansione, con un incremento del 36% nello stesso periodo. Si tratta di settori ad alta intensità di lavoro, capaci di assorbire competenze diversificate: dal lavoro manuale all’informatica applicata ai flussi di carico, dalla gestione delle infrastrutture alla digitalizzazione delle operazioni doganali.

Secondo i dati pubblicati dalla piattaforma “We Are Aquaculture”, il settore delle risorse marine vive – pesca, acquacoltura e biotecnologie – impiega oltre un milione di addetti. Nello specifico, nel 2022 si contavano 1,09 milioni di occupati, con una crescita del 2% su base annua. La biotecnologia marina, in particolare, rappresenta un’area a fortissimo potenziale, con applicazioni che vanno dalla farmaceutica ai materiali innovativi. Paesi come Francia, Spagna e Portogallo stanno investendo in modo massiccio in questo segmento, creando non solo nuovi prodotti, ma anche nuove professioni, alcune delle quali ancora in fase di definizione.

Altri filoni emergenti della Blue Economy, come la desalinizzazione e le soluzioni naturali contro l’erosione costiera, stanno guadagnando attenzione politica e finanziamenti. Questi ambiti, oltre a generare benefici ambientali, iniziano a impattare positivamente anche sull’occupazione, soprattutto in quelle aree costiere che più subiscono gli effetti del cambiamento climatico. I finanziamenti europei, attraverso il Just Transition Fund e altri strumenti, sono sempre più orientati a sostenere una transizione blu che sia anche equa dal punto di vista sociale.

Ciò che emerge con chiarezza è che la crescita dell’occupazione nella Blue Economy è alimentata non solo dalla ripresa ciclica, ma anche da un forte investimento in innovazione. Il Report Ue sottolinea come gli investimenti in tecnologie marine – dalle energie rinnovabili ai sensori subacquei, dalle soluzioni digitali alle infrastrutture verdi – abbiano accelerato dal 2018 in poi, generando effetti positivi a catena sul mercato del lavoro.

Questo processo, però, pone anche alcune sfide, come quella della formazione: la domanda di competenze tecnico-scientifiche specialistiche supera l’offerta disponibile, rendendo urgente un rafforzamento dei percorsi formativi orientati al mare. Inoltre, vi è la necessità di garantire una distribuzione più equa dei benefici occupazionali, con attenzione alle isole, alle aree costiere meno sviluppate e alle categorie svantaggiate.

Il quadro tracciato dal Blue Economy Report 2025 è chiaro: il mare è un motore sempre più strategico per l’economia europea. L’occupazione è destinata a crescere anche nel biennio 2024-2025, sostenuta dall’attuazione del Green Deal, dalla decarbonizzazione dei trasporti e della pesca, dallo sviluppo dei porti verdi e dall’integrazione della biodiversità nelle attività economiche. Perché questo trend diventi duraturo, però, è fondamentale puntare su tre leve: innovazione, formazione e governance. Solo così la Blue Economy potrà evolversi da promessa a solida realtà per milioni di cittadini europei.

