Nel Rapporto annuale sul Benessere equo e sostenibile dell'Istat sono contenuti dati interessanti sul nostro mercato del lavoro

La settimana scorsa l’Istat ha pubblicato il rapporto annuale sul Benessere equo e sostenibile (Bes) nel 2024. Fra le dimensioni osservate c’è il lavoro.

Probabilmente non tutti condividono l’idea che il lavoro sia un’azione umana naturale, che nasce dal desiderio di utilità, dalla curiosità verso la realtà e dalla creatività. In Istat forse ci credono ancora, fino ad affermare che “un lavoro stabile, sicuro e coerente con il percorso formativo contribuisce in modo decisivo al benessere personale e collettivo”.

Vediamo allora come vanno i numeri: il rapporto confronta l’ultimo anno concluso (il 2024), con i dati di alcuni anni prima per 13 indicatori che riassumono aspetti qualitativi e quantitativi.

Diciamo subito che rispetto all’anno prima sette indicatori sono migliorati, cinque sono peggiorati e uno è rimasto stabile. Riusando lo slogan di molti convegni, potremmo dire “luci e ombre” dato che si fatica trarre un giudizio del tutto positivo (o negativo) di come sta andando. Quindi facciamo un riassunto e ognuno si faccia un’idea.

Più persone lavorano (il tasso di occupazione cresce) e quelli che non partecipano (non lavorano e non sono assolutamente disponibili a lavorare) sono in calo. Gli occupati con la laurea che fanno un lavoro in cui la laurea non serve (i cosiddetti sovra istruiti) sono in calo, come pure il part-time involontario. Il tasso di infortuni sul lavoro mortali o che generano invalidità permanente è in calo (sempre troppi comunque). I tassi di occupazione delle donne con figli si avvicinano a quelli delle donne senza figli (la discriminazione delle madri è in calo). Diminuisce la percezione di insicurezza del lavoro.

Vi è insomma più gente al lavoro e con meno discriminazione delle donne (tutto relativo).

Tuttavia, la percentuale dei trasformazione di lavori instabili in lavori stabili è in calo, mentre cresce quella di occupati che fanno lavori a termine da più di 5 anni (e qui vale la pena dare il numero: è il 19,4%, era il 17,8% nel 2018). Inoltre, crescono gli occupati irregolari, mentre cala la soddisfazione per il lavoro svolto (gli insoddisfatti sono circa il 49%). Infine, gli occupati che lavorano da casa sono in diminuzione: dopo il picco degli anni della pandemia siamo al 10,3%.

Per completezza riportiamo che resta stazionaria l’asimmetria nel lavoro familiare: i maschi nel 2024 non hanno aiutato di più dell’anno prima.

A dire la verità il report presenta altri due indicatori molto interessanti, ma che risulta difficile comparare nel tempo. Il primo è la percentuale di lavoratori con paga bassa, vale a dire che all’ora prendono meno di due terzi della paga mediana. Nel 2020 erano al 10%. Il report non aggiorna il dato, ma visto l’aumento della precarietà e dell’inflazione, ci sono poche speranze che sia calato.

Un altro dato raccolto per il periodo 2023/2024 è la percentuale di occupati che svolgono più di 60 ore di lavoro retribuito e/o familiare: si tratta del 49,6%, praticamente la metà!

Dunque, nel 2024 il mercato ha differenziato le sue modalità di crescita, aumentando le proporzioni di precariato del sistema e stabilizzando di meno. Come si capisce guardando più di un indicatore alla volta, i mercati del lavoro moderni sono complessi e ci sono tante variabili che incidono su quanto si lavora e si guadagna: nessuna politica probabilmente può vantarsi di essere da sola alla base degli esiti (positivi, negativi o misti che siano). Anche se nessuna politica basta, con poca politica si ottiene solo un risultato: le disuguaglianze crescono.

