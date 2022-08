I NUMERI DEL LAVORO/ La spinta del turismo nel trend positivo dell’occupazione

Il turismo è confermato traino della ripresa (lo avevamo anticipato su queste pagine lo scorso giugno) e volano per il Pil che sta registrando valori tra i migliori nell’eurozona, con una crescita dell’1% nel secondo trimestre rispetto allo 0,1% dei tre mesi, mentre ad esempio la Germania, l’euro-locomotiva, segna uno 0 secco. L’occupazione è salita invece dello 0,3% (+0,6% nel primo trimestre nell’eurozona e +0,5% nell’Ue). Ma il turismo ha una marcia in più e viaggia ad altre velocità.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini insiste su Quota 41

In Veneto, la regione più turistica d’Italia (coste, montagne, laghi, città d’arte), nonostante le difficoltà di reclutamento del personale dichiarate da molti datori di lavoro del settore, i dati dicono che finora nel corso del 2022 le assunzioni sono cresciute del 2,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, anno record per l’occupazione regionale. E tra i giovani l’aumento delle assunzioni stagionali è stato pari al 16%.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Gli effetti della carenza di gas sulla spesa pensionistica

“Il 2022 si sta rivelando un anno particolarmente positivo per il settore turistico veneto, sia in termini di presenze che sul versante occupazionale – sostengono all’agenzia regionale VenetoLavoro -. Se da un lato nei primi cinque mesi dell’anno le presenze turistiche sono più che triplicate rispetto allo scorso anno, dall’altro nel settore tra gennaio e luglio si sono registrate oltre 103.000 assunzioni, con una crescita pari al 2,4% sul 2019”. La crescita, ovviamente, ha interessato soprattutto i rapporti di lavoro stagionali, che valgono il 52% del totale e che sono aumentati del 12%, mentre quelli non stagionali hanno registrato una flessione pari al 6%. Tra gli stagionali, l’incremento è stato significativo anche per i giovani (+16%) e ha riguardato tanto gli italiani (+11,3%) quanto gli stranieri (+13,8%). Le figure più ricercate sono quelle dei camerieri (12.865 assunzioni, +15,6% rispetto al 2019), dei cuochi (6.954) e dei baristi (5.481), ma a crescere maggiormente rispetto a tre anni fa è stata la richiesta di bagnini (+41,1%) e addetti al banco nei servizi di ristorazione (+20,6%). Le province di Belluno, Venezia e Verona hanno attivato circa l’80% dei flussi complessivi di assunzione e mostrano percentuali di crescita rispettivamente del +6,2%, +4,1% e +4,5%.

RIFORMA PENSIONI/ Partiti senza (vere) idee per superare la Legge Fornero

Ma il trend positivo dell’occupazione non riguarda solo il settore turistico, ma l’intero mercato del lavoro regionale. “Nei primi sette mesi del 2022 – continuano a VenetoLavoro – si è registrato un saldo positivo per oltre 78.200 posti di lavoro dipendente, con un volume di assunzioni in crescita del 25% rispetto al 2021 e superiore anche al 2019. A fronte di un lieve rallentamento della crescita nei mesi di giugno e luglio, quale fisiologico assestamento dopo il rimbalzo post-pandemico registrato nei mesi precedenti e in parte dovuto anche all’anticipo nei mesi di aprile e maggio delle assunzioni a termine nel turismo, quest’anno si è inoltre assistito a uno spostamento da forme di lavoro più incerte e precarie verso contratti con maggiori prospettive e garanzie. In particolare, nel mese di luglio i posti a tempo indeterminato sono aumentati di 2.100 unità, registrando nel mese 9 mila assunzioni (+16% rispetto al 2021) e 7.600 trasformazioni”.

Il raffreddamento dell’exploit occupazionale avviatosi un anno fa sta portando con sé anche il ridimensionamento di alcuni fenomeni a esso collegato, come l’aumento delle dimissioni o l’espansione del lavoro domestico, esploso in periodo di pandemia. L’anno in corso ha invece segnato il proseguimento della ripresa nel commercio e nel turismo, nonché il riscatto di alcuni comparti che più avevano sofferto, soprattutto musica e spettacoli nei servizi e il Made in Italy, specie quello legato alla moda, tra i comparti industriali.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA