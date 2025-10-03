Istat ha diffuso ieri i dati sul mercato del lavoro relativi ad agosto, dove continuano a essere importanti gli over 50

In Italia il mese di agosto di solito è il mese delle vacanze, a meno che non si lavori nei settori legati al turismo. Istat comunque rileva i principali dati del mercato del lavoro anche ad agosto e li ha presentati ieri.

Cominciamo col dire che si tratta di un mese che presenta segni negativi: il tasso di occupazione cala dello 0,2% e la disoccupazione resta ferma al 6%; cresce l’inattività (0,2%). Gli occupati calano rispetto al mese di luglio di circa 57 mila unità.

Si tratta di dati fisiologici per il periodo estivo: a parte chi svolge lavori stagionali, la disponibilità a lavorare nelle due settimane seguenti all’intervista e la ricerca attiva di lavoro diminuiscono, spostando persone nell’area dell’inattività.

Allo stesso modo nel mese di agosto calano gli occupati in alcuni settori specifici a stagionalità invernale: un esempio fra tutti i supplenti delle scuole, anche quelli annuali, che lasciano il lavoro a giugno e luglio e vengono richiamati poi a settembre.

Comunque rispetto all’anno scorso il tasso di occupazione aumenta e quello di disoccupazione diminuisce, sempre di pochi punti decimali; solo il tasso di inattività dei maschi cresce di 0,2 punti. Gli inattivi restano comunque saldi al 33,3%.

Ad agosto calano gli occupati fra i 15 e i 34 anni, al netto della componente demografica (vale a dire sarebbero calati anche se non fossero invecchiati); stabili ancora gli occupati fra i 39 e i 49 anni; continuano a crescere (+3,4%) i senior fra 50 e 64 anni.

Insomma, continuano a crescere le pantere grigie, anche ad agosto compensano la caduta dei giovani. Speriamo bene che settembre ci porti qualche inversione di tendenza: l’autunno è la stagione delle assunzioni per la maggior parte delle imprese italiane e di parti importanti della Pubblica amministrazione come la scuola.

Resta da segnalare che il calo degli occupati riguarda i dipendenti a termine e quelli a tempo indeterminato, sempre rispetto al mese scorso. Da segnalare la continua ripresa, da qualche mese, degli indipendenti, categoria residuale dove finiscono tutti quelli che non sono dipendenti: artigiani commercianti imprenditori liberi e professioni e partite Iva, quest’ultime non sempre veramente indipendenti dai loro principali clienti, ma molto diffuse tra giovani che cercano di mettersi in proprio e senior in uscita dal lavoro.

Concludendo la crescita rallenta, e i motivi li possiamo capire dalla lettura delle news: più guerra sul campo, più guerra ibrida, più guerra commerciale. I dati Istat di qualche giorno fa sull’export fanno già vedere quanto pesa e peserà la politica Usa dei dazi sulla domanda internazionale e a cascata su produzione e commercio in Italia.

Certo, il calo dei salari reali spingerà sul mercato nuove persone che avranno bisogno di arrotondare bilanci familiari provati dalla crescita perdurante dei beni di base come i generi alimentari. Mentre il Governo si appresta e ritoccare le aliquote di una classe media (in realtà medio-bassa), molte persone a basso reddito si metteranno a cercare e, forse, trovare lavori a basso salario.

Forse le statistiche migliorano, ma non lo sviluppo del Paese.

