I dati Istat sul mercato del lavoro del primo trimestre 2025 raccontano una storia di cauta crescita, ma con qualche nube all’orizzonte che merita attenzione. Il quadro generale mostra segnali positivi, ma la struttura dell’occupazione rivela dinamiche complesse che vanno oltre i numeri aggregati.

L’occupazione cresce, ma cambia volto

Il numero di occupati è cresciuto di 141 mila unità (+0,6%) rispetto al trimestre precedente, raggiungendo i 24,2 milioni. Un dato confortante, ma che nasconde una trasformazione silenziosa del tessuto lavorativo italiano.

Riforma pensioni 2025/ Opzione donna verso lo stop? (ultime notizie 13 giugno)

La crescita è trainata quasi interamente dai contratti a tempo indeterminato (+143 mila), mentre prosegue il calo di quelli a termine (-20 mila). Il mercato del lavoro sembra stia maturando, privilegiando la stabilità rispetto alla flessibilità.

Il tasso di occupazione raggiunge il 62,7%, segnando un incremento significativo di 0,9 punti percentuali rispetto al primo trimestre 2024. Particolarmente interessante è la performance dei 50-64enni, che registrano un balzo di 2,2 punti percentuali, segno di un prolungamento della vita lavorativa sostenuto da più fattori: l’innalzamento dell’età pensionabile; le migliori condizioni di salute dei lavoratori senior; una maggiore attenzione delle aziende verso l’esperienza.

Luigi Sbarra nuovo sottosegretario al Sud/ Meloni nomina l'ex leader Cisl in CdM: chi è e di cosa si occuperà

La disoccupazione scende, ma restano disparità

Il tasso di disoccupazione si attesta al 6,8%, in calo di 0,9 punti su base annua. Un miglioramento tangibile che coinvolge soprattutto le donne (-1,2 punti) e il Mezzogiorno (-1,5 punti), aree del mercato del lavoro storicamente più fragili. Tuttavia, il divario Nord-Sud rimane profondo: disoccupazione al 3,9% nel Nord contro il 12,6% nel Mezzogiorno, una forbice che appare anche più ampia se si guarda il tasso di occupazione, con un divario di circa 20 punti percentuali (70,1% al Nord contro il 49,6% al Mezzogiorno).

Le ore lavorate crescono più del Pil

Un dato che merita particolare attenzione è l’incremento dell’1,1% delle ore lavorate rispetto al primo trimestre 2024, superiore alla crescita del Pil (+0,7%). Questo scollamento suggerisce che l’aumento dell’occupazione non si traduce automaticamente in maggiore produttività, evidenziando una diversa composizione settoriale dell’occupazione.

Quattordicesima pensionati 2025/ La beffa che limita i beneficiari

Il costo del lavoro accelera

Sul fronte delle retribuzioni, il costo del lavoro per unità equivalente a tempo pieno cresce del 4,6% su base annua, spinto dai rinnovi contrattuali e dall’esaurimento di alcune agevolazioni contributive. L’accelerazione riflette le pressioni inflazionistiche degli ultimi anni e potrebbe rappresentare una sfida per la competitività delle imprese che non investono in tecnologia, soprattutto quelle più esposte alla concorrenza internazionale. D’altra parte senza recuperi salariali non ci si può aspettare una crescita stabile del mercato interno.

Le imprese cercano ancora personale

Il tasso di posti vacanti si attesta all’1,9%, in lieve calo rispetto al trimestre precedente, ma ancora su livelli che testimoniano una domanda di lavoro vivace. Questo dato, insieme alla riduzione dell’uso della cassa integrazione (7,8 ore ogni mille ore lavorate), conferma che il sistema produttivo mantiene una certa dinamicità.

Uno sguardo al futuro

I dati del primo trimestre 2025 delineano un mercato del lavoro in miglioramento, ma con molti problemi irrisolti. La crescita dell’occupazione stabile è certamente positiva, così come la riduzione della disoccupazione.

La ripresa dei salari verso l’alto, dopo le pesantissime riduzioni del potere d’acquisto portate da inflazione e drenaggio fiscale, corre il rischio di non essere sufficiente per chi lavora e allo stesso tempo di essere troppo costosa per settori poco competitivi.

Salari bassi e persistenza di forti squilibri territoriali rappresentano sfide che richiedono politiche mirate. Anche l’assenza di politiche mirate è di per sé un’opzione politica: lo spostamento verso settori a basso valore aggiunto di parte del lavoro allarga l’area della marginalità economica, rendendo più fragile ed esposto il mercato interno.

Il percorso verso un mercato del lavoro pienamente inclusivo ed efficiente è quindi ancora lungo. La capacità di mantenere questo trend positivo dipenderà dalla capacità di coniugare crescita economica, produttività e coesione sociale.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI