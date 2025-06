Dai dati della Banca d'Italia sul primo trimestre dell'anno arriva la conferma dell'importanza del turismo per l'economia

Il turismo si conferma uno dei volani più performanti dell’economia italiana. La certezza arriva anche dal recente report licenziato dalla Banca d’Italia sull’andamento del primo trimestre dell’anno, con un focus sul mese di marzo, che ha registrato un saldo della bilancia dei pagamenti turistica dell’Italia in avanzo di 0,6 miliardi di euro, come nello stesso mese del 2024.

Sia la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia (3,2 miliardi) sia quella dei viaggiatori italiani all’estero (2,6 miliardi) sono cresciute rispetto allo stesso periodo del 2024 (rispettivamente, di circa il 7 e l’8 per cento), nonostante lo scorso anno la festività pasquale sia caduta alla fine di marzo. Nel complesso del primo trimestre del 2025 è proseguito l’incremento di entrambi i flussi nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente, grazie soprattutto all’ulteriore aumento dei viaggi per vacanze.

La spesa degli stranieri in Italia (cresciuta di circa il 6 per cento) ha beneficiato in particolare dell’incremento dei pernottamenti (e quindi della spesa pro-capite); anche l’ampliamento della spesa dei viaggiatori italiani all’estero (di circa il 5 per cento) è stato sostenuto quasi esclusivamente da una maggiore spesa pro-capite, che però solo in minima parte ha riflesso un maggior numero di pernottamenti.

La crescita delle entrate turistiche è dovuta in misura sostanzialmente analoga sia ai viaggiatori provenienti dai Paesi extra Ue, sia a quelli appartenenti all’Ue (in entrambi in casi, di oltre il 6 per cento). Per contro, le uscite turistiche hanno registrato un incremento nelle destinazioni extra Ue significativamente maggiore di quello nei Paesi dell’Ue (rispettivamente, il 7 contro il 3 per cento).

La valenza della travel & hospitality industry italiana era stata ribadita recentemente anche dalla Premier Giorgia Meloni. “Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell’economia italiana – ha detto all’assemblea di Federalberghi -. Con il nuovo record di 458 milioni di turisti accolti nel 2024, l’Italia per la prima volta nella storia ha superato la Francia ed è seconda solo alla Spagna“.

