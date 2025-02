Dagli indicatori di Italian Hotel Monitor, elaborato da Trademark Italia (la società di consulenza specializzata) su 39 città italiane, arrivano i dati sul quarto trimestre 2024, che ha registrato risultati in crescita rispetto al 2023, sia in termini di occupazione camere (+0,9 punti) che di prezzo medio camera (+5,3%).

In aumento il recupero dei turisti internazionali, soprattutto nordamericani, asiatici e del segmento MICE (meeting, incentive, conferenze e fiere). Sono dati che, sommati a quelli dei precedenti tre trimestri, fanno chiudere il 2024 in netto miglioramento rispetto al 2023: +1,3 punti di R.O. (room only, l’occupazione delle camere) e +7,8% di ADR (average daily rate, la tariffa media giornaliera).

Per le principali città d’arte e destinazioni preferite per il turismo d’affari i dati IHM confermano un buon andamento in tutte le tipologie ricettive, con il settore luxury (5 stelle) che si attesta al 68,1% di R.O. (+2,4 punti rispetto al 2023) e a 610,46 euro di ADR (+5,7% rispetto al 2023) e il settore upscale (4 stelle) che con un ADR di 154,72 euro cresce del +7,2%, mentre la R.O. al 74,5% fa registrare +1,2 punti rispetto al 2023.

Ma segnali positivi anche per il settore midscale (3 stelle), che nel confronto con l’anno precedente vede incrementare la R.O. di +1,2 punti fino al 72,9% e il prezzo medio camera del +10% fino a 71,50 euro. Su scala nazionale, emerge che di tutte le 39 città monitorate solo Sassari non supera la simbolica quota (in termini gestionali) del 60%. Sono invece 17 le città con un’occupazione camere superiore al 70%, con Roma Bologna Milano e Firenze a guidare la classifica con oltre il 75% di R.O. – Roma e Bologna (77,1%), Milano (76,8%) e Firenze (76,3%).

Al vertice del ranking in termini di prezzo medio di vendita c’è sempre Venezia, con un prezzo medio camera di 247,40 euro (+5,7% rispetto al 2023), davanti a Firenze (202,65 euro +8,5%), Milano (200,58 euro +7,4%), Roma (177,86 euro +6,8%) e Como (161,79 euro +15,3%).

