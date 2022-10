I NUMERI DEL TURISMO/ L’asset digitale fondamentale per recuperare competitività

La ripresa del turismo sembra trainata dall’e-commerce: nel 2022 la componente digitale nel mercato dei trasporti (che tra online e offline, nelle componenti incoming, domestica e outgoing vale 16,6 miliardi di euro) segna +84% rispetto al 2021 (11,2 miliardi di euro, circa due terzi del totale del mercato, solo -6% sul 2019); e nel mercato ricettivo (che vale 28,3 miliardi tra incoming e domestic, +26% sul 2021) gli acquisti online volano al +32% (14,9 miliardi, 3,6 in più sul 2021 e +2% sul 2019). L’e-commerce rappresenta quindi il 53% del comparto ospitalità, contro il 47% dell’offline.

I dati sono emersi ieri al TTG di Rimini dall’indagine dell’Osservatorio Innovazione Digitale nel Turismo della School of Management del Politecnico di Milano. “I numeri restituiscono la fotografia di un settore che sta gradualmente completando un’opera di ripristino, dopo le evidenti limitazioni subite a causa della pandemia – ha detto Filippo Renga, direttore dell’Osservatorio -. Ad accelerare il recupero hanno contribuito la ripresa dei viaggi internazionali e il ritorno dei viaggi d’affari”.

L’indagine rivela anche che i consumatori oggi sono sempre più interessati ad acquistare i propri viaggi tramite intermediazione, sia per godere di una consulenza personalizzata, sia per maggiore sicurezza. Ma i to rimangono ancora a -30% sul 2019, anche se sul 2021 si segna un clamoroso +106%. Le agenzie si fermano a -21% sul 2019, ma fanno segnare un +182% sul 2021. Sia to che adv sono tra gli interpreti principali della digitalizzazione, intendendo l’e-commerce vero e proprio, ma anche le presenze e le reputation sui social media, e i pagamenti virtuali.

“La voglia di tornare a viaggiare sta portando i turisti a superare anche la reticenza per la crescita delle tariffe, pur ricercando sempre maggior sicurezza e fiducia; in questo senso, il digitale si conferma un asset fondamentale per recuperare la competitività dell’intero settore e supportare gli operatori nel proporre nuovi modelli di business sempre più customer-centric e in cui la sostenibilità sta acquisendo un ruolo da protagonista” ha concluso Eleonora Lorenzini, direttrice dell’Osservatorio.

