I NUMERI DEL TURISMO/ Per l’Europa vera ripresa solo nel 2025

Nello scenario generale che vede il Pil mondiale segnare quest’anno il +2,7%, e la previsione per il 2023 ferma all’1,3%, la crescita del turismo rimarrà positiva, ma aumenterà più lentamente alla fine del 2022 e nel 2023 a causa dell’aumento dell’inflazione, della recessione in alcuni Paesi europei e dell’elevata disoccupazione.

GEO-FINANZA/ Dalla Fed un'altra "picconata" che aumenta la crisi in Europa

Crescita positiva, ma con un calo d’attività del 40% nel 2022 rispetto al 2019, e con la previsione del 25% nel 2023. Questi i dati essenziali dell’ultimo rapporto “Global highlights & risk” firmato da Tourism Economics, la sussidiaria di Oxford Economics dedicata alla consulenza analitica nel settore turistico. I viaggi interni, essendo maggiori dei viaggi internazionali, sono il motore del turismo nel 2022 – sostengono i curatori della ricerca – e dovrebbero restare tali anche l’anno prossimo. “Quest’anno abbiamo osservato un numero di pernottamenti interni nel mondo più elevato del 13% vs 2019. La tendenza dovrebbe proseguire con flussi di viaggi internazionali che dovrebbero essere inferiori del 46% nel 2023 vs 2019. Il turismo leisure recupera il precedente livello più velocemente del turismo d’affari: i due comparti dovrebbero recuperare il livello del 2019 rispettivamente nel 2023 e 2024”.

VERSO LA MANOVRA/ "Pochi margini contro il caro-energia, serve un fondo dell'Ue"

Lo studio vede gli arrivi internazionali globali per il 2022 al 40% al di sotto dei livelli del 2019, un leggero miglioramento rispetto alla previsione di giugno (-41%). Ciò riflette gli aggiornamenti in Europa e nelle Americhe dopo l’ottimo andamento della stagione estiva, mentre l’area Asia-Pacifico è stata leggermente declassata nonostante alcune restrizioni di allentamento.

Dopo una forte stagione estiva, l’Europa è diretta verso un inverno rigido. L’elevata inflazione, in parte causata dall’aumento dei costi del carburante, sta esercitando una pressione significativa sui redditi delle famiglie, soprattutto durante i mesi invernali, quando la dipendenza dall’energia è molto più elevata. Nonostante i pacchetti di sostegno siano stati annunciati in tutta Europa, il reddito disponibile rimarrà limitato nel 2023, il che rallenterà il ritmo della ripresa il prossimo anno, “ma è improbabile che faccia deragliare, poiché la domanda repressa rimane forte per i viaggi di piacere, ma anche i viaggi di lavoro continuano a tornare”.

TURISMO/ Le mosse per salvare le imprese dalla triplice crisi

Prospettive Europa

A breve termine, gli eccellenti risultati del turismo della scorsa estate dovrebbero drasticamente attenuarsi. Una vera ripresa del turismo sui livelli 2019 è prevedibile solo nel 2025, visto il rallentamento del numero di viaggiatori internazionali in Europa, che dovrebbe essere nel 2024 ancora inferiore del 5% rispetto al 2019. I consumi, in ripresa grazie alla domanda repressa nel secondo trimestre del 2022, dovrebbero diminuire nel terzo trimestre del 2022 a causa del calo del potere d’acquisto dovuto all’inflazione. Il numero di arrivi in ​​Europa occidentale dovrebbe diminuire nel 2022 del 20% rispetto al 2019. Pertanto, la zona dovrebbe tornare al livello del 2019 solo nel 2024. Per contro, l’apprezzamento del dollaro nei confronti dell’euro dovrebbe ridurre il turismo europeo verso l’America, che dovrebbe poi trasformarsi in viaggi intraeuropei.

Gli arrivi in ​​entrata dell’Europa occidentale dovrebbero essere inferiori del 20% rispetto ai livelli del 2019 nel 2022. Questa comunque è ancora una delle regioni globali con le migliori prestazioni, grazie alla ripresa dell’importante mercato intraeuropeo e al ritorno dei viaggi transatlantici. Ma è probabile che il ritmo di questa ripresa rallenti verso la seconda metà di quest’anno, poiché il costo della vita aumenta a causa dell’aumento dei costi energetici (aggravati dalla guerra in Ucraina) e di beni di prima necessità come il cibo.

Il dollaro più forte ha reso i viaggi in uscita più costosi per gli europei, ma dovrebbe causare un effetto di sostituzione rispetto ai viaggi intraregionali. Ciò è in parte dovuto al fatto che la maggior parte delle destinazioni condivide una valuta comune – l’euro – ma spostamenti di dimensioni simili in valute diverse dall’euro in altre parti della regione (escluso il Regno Unito) presenteranno i viaggi intraregionali come un’opzione di viaggio più conveniente. Ciò va a scapito delle alternative di viaggio a lungo raggio, che tendono ad essere più costose e saranno aggravate dalla stretta economica sui redditi. “Tuttavia – sostengono i ricercatori di Oxford -, non ci aspettiamo che gli effetti concorrenti di un reddito disponibile più debole e di un dollaro forte producano un beneficio netto in termini di volume di viaggio il prossimo anno. L’impatto sarà anche vantaggioso per quanto riguarda i viaggi in entrata perché la regione diventerà anche un luogo più attraente per i visitatori statunitensi, aggiungendosi al mercato turistico già in ripresa”.

I viaggi verso le destinazioni dell’Europa orientale sono andati leggermente meglio di quelli dell’Europa occidentale nel 2021, ma la guerra in Ucraina ha continuato a far precipitare i declassamenti nella regione. Gli arrivi in ​​entrata nel 2022 rimangono circa il 40% in meno rispetto al 2019 e il 35% in meno con la Russia esclusa. Anche le previsioni sono state notevolmente declassate al 2025. Le sanzioni hanno già pesato pesantemente sull’economia russa e avranno un impatto significativo sui viaggi e sull’attività economica in Russia. “Un’aggiunta chiave a queste sanzioni sono stati i Paesi che vietano ai turisti russi il mancato rilascio di visti Schengen (con poche eccezioni). Alcuni Paesi lo avevano in vigore prima dell’escalation in estate, ma il numero di Paesi è aumentato a partire dal 19 settembre, includendo ora Lituania, Lettonia, Estonia e Polonia. Questo è stato seguito da un divieto ai turisti russi da parte della Finlandia il 30 settembre. Nel complesso, i principali Paesi soggetti a restrizioni sono i Paesi baltici e vicini, nonché una manciata di Paesi dell’Europa occidentale tra cui Belgio, Danimarca e Paesi Bassi. Per Paesi come Finlandia, Estonia e Polonia, un forte calo dei turisti russi avrà un impatto materiale sulla ripresa. Ciò aumenterà l’impatto sui viaggi internazionali per quei Paesi che fanno affidamento anche sui turisti provenienti dall’Ucraina, come Polonia e Slovacchia”.

Le pressioni inflazionistiche si applicheranno anche ai mercati dell’Europa orientale, come quello dell’Europa occidentale. Tuttavia, la maggiore dipendenza dalle esportazioni di gas russe aggraverà la situazione, tanto più che il supporto del gruppo Opec diventa meno certo. I declassamenti alle prospettive economiche alimentano una domanda di viaggi prevista inferiore da e tra questi mercati. Vi sono anche i rischi che quanto più prolungata diventa la guerra, tanto più ritardata sarà la ripresa dei viaggi in entrata.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA