Nuova indagine sulla salute della travel & hospitality industry italiana portata a termine da Tecnè per conto di Federalberghi (presentata a Merano, alla 75esima assemblea annuale della federazione), l’associazione che rappresenta la stragrande maggioranza degli oltre 32 mila alberghi italiani, per oltre un milione di camere e 2,3 milioni circa di posti letto. Quelli a 4 o 5 stelle nel 2023 sono arrivati al 22% del totale (erano l’8,9% nel 2000); i tre stelle e le residenze turistico alberghiere sono la categoria più consistente (dal 42,2% al 55,2%).

Secondo il report, gli arrivi, nel 2024, sono stati leggermente in calo rispetto al 2019, ma le presenze sono in crescita grazie agli stranieri, che peraltro nei primi due mesi del 2025 hanno speso 5,5 miliardi, il 6,2% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Siamo di fronte a uno scenario che invita a fare grandi cose – ha commentato il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca -. Dopo gli anni della pandemia che hanno colpito duramente il settore, si è tornati ai livelli pre-Covid. Il settore si conferma come un’infrastruttura economica fondamentale per il Paese. L’ospitalità italiana sposa la modernità: ci siamo adeguati velocemente alle tendenze in atto, senza dare nulla per scontato e lavorando sulla qualità dell’offerta, riqualificando le nostre strutture secondo i canoni dell’era green”.

Bocca ha anche aggiunto che “oggi chi sceglie l’hotel cerca un’emozione, un’esperienza, non più semplicemente un luogo dove soggiornare. Noi siamo chiamati a dare fondo alla nostra inventiva e alla nostra capacità imprenditoriale per rispondere in tempo reale a un turismo che cambia. Malgrado i buoni risultati, non si può lavorare in solitaria. Nel nostro comparto conta moltissimo fare rete ma anche avere i supporti necessari affinché l’offerta possa essere attrattiva fino in fondo. Sotto questo profilo siamo ancora carenti in termini di infrastrutture: il turismo vive e si esprime sul territorio. Non si possono fare miracoli se non si è agevolati nella raggiungibilità di una destinazione. Auspico che su questo tema si facciano veloci e risolutivi passi in avanti”.

All’assemblea meranese è intervenuta, in videocollegamento, anche la Premier Giorgia Meloni. “Ho sempre considerato il turismo come uno dei motori trainanti dell’economia italiana. E da questa convinzione è nata la scelta di ripristinare il ministero del Turismo, dotandolo di portafoglio e risorse importanti. È una scelta che si è rivelata vincente, perché ha permesso di disegnare una strategia a lungo termine e di dare risposte concrete al comparto, portando anche a meta riforme attese da tempo. E di questo devo ringraziare prima di tutto il Ministro Daniela Santanché, che ha saputo costruire un’azione organica e di sistema.

Sono molte le iniziative che abbiamo messo in campo dal nostro insediamento, e ci tengo a ricordare con voi quelle che toccano più da vicino il tema della ricettività. Abbiamo lavorato molto per incentivare i flussi turistici, su tutto il territorio nazionale e per tutto l’anno, destagionalizzando e delocalizzando, come mai era stato fatto prima. Ci siamo occupati di valorizzare le potenzialità dei nostri borghi, con un fondo da 34 milioni di euro destinato ai piccoli Comuni a vocazione turistica. Abbiamo dedicato un’attenzione particolare alla montagna, mettendo finora a disposizione quasi 470 milioni di euro, tra impianti di risalita e di innevamento artificiale, sostegno alle imprese sugli Appennini colpiti dall’emergenza neve, adeguamenti infrastrutturali e promozione turistica.

Abbiamo sfruttato i fondi del Pnrr per aiutare, soprattutto le piccole e medie imprese, a migliorare le loro strutture e a offrire maggiore qualità. Abbiamo rimesso al centro i lavoratori del settore, tagliando le tasse sulle retribuzioni lorde per il lavoro notturno e gli straordinari e ampliando la detassazione delle mance. Così come abbiamo investito sulla formazione, con un fondo da 21 milioni di euro destinato ad accrescere il livello e l’offerta professionale, per favorire l’inserimento dei nostri ragazzi nel mondo del lavoro.

Abbiamo iniziato a mettere ordine nel grande caos delle locazioni turistiche e degli affitti brevi, per offrire maggiori garanzie ai turisti, combattere l’abusivismo e tutelare gli imprenditori onesti. Con la mappatura delle strutture attraverso il codice Cin, che ci permette di verificare la presenza o meno delle necessarie autorizzazioni, abbiamo avviato un percorso che sta iniziando a dare i suoi primi frutti”.

“Tanti tasselli – ha proseguito la Premier – di una strategia che ci ha permesso di toccare nel 2024 un nuovo record, raggiungendo 458 milioni di presenze turistiche. Per la prima volta l’Italia ha superato la Francia e siamo secondi solo alla Spagna. Aumentano i turisti stranieri, cresce il tempo di permanenza nelle strutture, sale la spesa complessiva, siamo sempre più attrattivi per alcuni mercati come gli Stati Uniti e attraiamo nuovi flussi europei, Polonia e Repubblica Ceca su tutti. Il merito di tutto ciò va agli imprenditori e ai lavoratori del turismo, che ogni giorno ci aiutano a diversificare l’offerta e a garantire servizi di qualità, contribuendo a rendere l’Italia una destinazione turistica sempre più amata e sempre più ricercata.

Era questo l’obiettivo che ci eravamo posti all’inizio del nostro mandato e che continueremo a perseguire, con costanza e determinazione, per restituire all’Italia quel ruolo di superpotenza turistica che la sua infinita bellezza le consegna e le impone. Ruolo che la nostra Nazione, grazie anche a voi, è nelle condizioni di sapere interpretare al meglio”.

“Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni – ha aggiunto il ministro al Turismo, Daniela Santanchè -, per aver nuovamente sottolineato l’importanza del turismo nell’azione di governo. Stiamo portando avanti riforme significative per il settore, grazie alla preziosa sinergia con imprenditori e operatori. Stiamo raggiungendo record su record grazie a un grande lavoro di squadra.

Continueremo a impegnarci per affrontare le sfide attuali e future: dalle staff house, per le quali mi auguro di pubblicare il bando a breve, all’intelligenza artificiale. È nostra intenzione sviluppare una piccola intelligenza artificiale dedicata al turismo, ponendo sempre l’uomo al centro, elemento essenziale per affrontare questa rivoluzione”.

I dati del report. Dopo gli anni difficili della pandemia, nel 2024 le presenze in albergo sono state 283.566.417 e gli arrivi 89.087.262 per una permanenza media di 3,2 giorni. In particolare, i pernottamenti sono stati maggiori del 3% rispetto al 2023 e dello 0,9% rispetto al 2019, anno del precedente record. Questo risultato è la sintesi di due andamenti contrapposti tra loro: gli italiani hanno fatto registrare un calo di presenze dell’1,2% sul 2023 e del 4,2% sul 2019.

Al contrario, gli stranieri sono aumentati rispettivamente del 7,1% e del 6,1%. Nel primo trimestre 2025 le presenze alberghiere hanno sfiorato i 44,5 milioni con un calo dell’1,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (fonte: elaborazione Federalberghi su dati Istat provvisori).

La spesa. Lo scorso anno, la spesa dei turisti stranieri in Italia è stata pari a 54,2 miliardi di euro, con un aumento del 4,9% rispetto al 2023. In parallelo, è stato rilevato un aumento del numero di viaggiatori stranieri alla frontiera (+3,4%) passati da 85,7 a 88,6 milioni e una diminuzione dei pernottamenti (-1,0%). Nel primo bimestre 2025 la spesa di chi proviene da oltreconfine è stata di 5,5 miliardi: in aumento del 6,2% rispetto ai 5,2 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno (fonte: elaborazione Federalberghi su dati Banca d’Italia: 2024 definitivi, 2025 provvisori).

I social. Oltre la metà degli italiani è influenzato dai social per la scelta della località in cui recarsi in vacanza: il 12,1% si dice molto influenzato, il 43,9% abbastanza. I tre quarti verifica le recensioni prima di scegliere la destinazione: il 27,7% lo fa sempre, il 49,8% lo fa qualche volta.

La sostenibilità. Il tema della sostenibilità ambientale influenza la scelta della struttura in cui alloggiano gli italiani in vacanza: il 12,7% preferisce una struttura certificata e il 38,8%. predilige strutture che adottano pratiche sostenibili (fonte: indagine Tecnè per Federalberghi).

Le esperienze. Gli italiani sono interessati alle attività organizzate dall’albergo per scoprire tutte le sfaccettature del territorio in cui soggiornano: organizzare tour e visite guidate (44,3%), fare esperienze di benessere e relax (32,7%), avere esperienze musicali e d’intrattenimento anche esclusivo (32,2%), scoprire i vini locali (25%) e fare corsi creativi o laboratori artistici (20,6%).

