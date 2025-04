Il mondo ha sete di energia elettrica. E in questo momento sono soprattutto le rinnovabili a rispondere a una domanda che dopo molti anni è tornata a crescere sia a livello globale (+4,3%) sia in Italia (+2,2%).

“Il forte aumento dell’uso di elettricità nel mondo lo scorso anno è stato guidato da temperature globali record, che hanno aumentato la domanda di raffreddamento in molti Paesi, nonché dall’aumento dei consumi dell’industria, dall’elettrificazione dei trasporti e dalla crescita dei data center e dell’intelligenza artificiale” spiega un recente report dell’International energy agency. Questa domanda aggiuntiva di energia elettrica è stata coperta per l’80% da rinnovabili e nucleare, ma soprattutto dalle Fer che continuano a crescere a ritmi sostenuti in ogni angolo del pianeta.

Grafico 1 – Variazione annuale della produzione globale di energia elettrica per fonte (fonte IEA)

In Italia, per un solo punto percentuale nel 2024 le rinnovabili non hanno sfiorato il traguardo storico di arrivare a coprire metà della produzione di energia elettrica. Idroelettrico, solare, eolico e altre fonti green si sono fermate alla soglia del 48,8%. Ma si tratta comunque di un avanzamento importante se si considera che l’anno prima questo valore era al 44%. La progressione è stata favorita soprattutto dalla fonte solare, la cui produzione è cresciuta del 19% rispetto al quella del 2023.

Le percentuali cambiano se ci spostiamo dalla “produzione” alla composizione della risposta al fabbisogno di energia elettrica nazionale. In questo caso nel mix entra la voce dell’energia proveniente dall’estero, soprattutto dal nucleare francese. Questa voce ha coperto nel 2024 il 16% del fabbisogno, contro il 43% delle fonti non rinnovabili e il 41% delle rinnovabili.

Il sole ha portato un contributo dell’11,5% per la risposta al fabbisogno di energia elettrica. Si tratta ancora di una piccola fetta, ma, grazie al suo modello virtuoso di produzione a bassi costi, autoconsumo e generazione distribuita, la fonte solare è quella più dinamica e in forte ascesa, basti pensare che lo scorso anno in Italia è stato allacciato il valore record di 6,8 GW di nuova potenza fotovoltaica, in crescita del 30% rispetto all’anno precedente.

Questi trend contribuiscono ad allentare l’eccessiva dipendenza dal gas all’origine delle “emergenze bollette” che ormai si verificano con preoccupante puntualità mettendo in difficoltà i conti delle aziende e ancora di più delle famiglie, in particolare di quelle economicamente più fragili. A febbraio 2025 il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica era a +72% rispetto a un anno fa riversando sulle bollette un aumento del 33% della spesa per la voce “energia”.

Se nel mix energetico nazionale continua ad aumentare il peso delle rinnovabili e delle fonti non programmabili, la sfida si sposta sulla capacità della rete elettrica di assecondare questa trasformazione. Ma è un cambiamento già decisamente avviato: da anni Terna sta mettendo in campo grandi progettualità e importanti investimenti per predisporre una rete adatta a uno scenario dove le fonti rinnovabili, non programmabili, potranno avere un ruolo anche decisamente maggiore rispetto a quello attuale. Quella che si sta preparando è un’infrastruttura di rete orientata alla flessibilità e all’utilizzo di grandi sistemi storage, capace di massimizzare i benefici e generare importanti economie (ne riparleremo a breve e in modo più approfondito).

L’avanzata delle rinnovabili e della fonte solare non è ovviamente un fenomeno solo italiano. In tutto il mondo il fotovoltaico è la tecnologia che ha registrato la diffusione maggiore nel 2024 con una crescita della potenza installata superiore del 30% a quella del 2023 per un valore di poco inferiore a 600 GW.

Grafico 2 – Nuova capacità fotovoltaica installata nel mondo (fonte: BloombergNEF)

Tra i Paesi che utilizzano in modo più intensivo le fonti fossili c’è la Cina che rimane il più grande consumatore al mondo di carbone. Ma il Paese del dragone è anche uno dei più attivi sul fronte della transizione energetica e si è dato degli obiettivi veramente ambiziosi in termini di crescita delle fonti rinnovabili e taglio delle fonti fossili nei prossimi anni.

Insomma, la transizione energetica avanza e continua a dispiegare i suoi benefici tanto preziosi. E non saranno certo i tatticismi della nuova Amministrazione a stelle e strisce, o le inversioni di marcia della politica europea, a fermare questo percorso. La spinta più forte verso il cambiamento arriva infatti non tanto dalle politiche energetiche nazionali o comunitarie (pur importanti), ma dal basso: da privati e aziende che in numero sempre maggiore scelgono una fonte di produzione economica e con costi certi, due elementi di non poco conto se si considera che nel prossimo futuro la domanda di energia elettrica è destinata ad aumentare i suoi ritmi di crescita.

