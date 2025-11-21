La legge di bilancio ha riproposto il tema della diseguaglianza, della distribuzione dei redditi e della progressività. Il paragone col 1974 è impetoso

In occasione della legge di bilancio 2026, è tornato al centro del dibattito il tema della diseguaglianza nella distribuzione dei redditi e della ricchezza e dei provvedimenti redistributivi che potrebbero mitigarla. È positivo che se ne parli, perché la diseguaglianza è una minaccia alla crescita: riduce la stabilità sociale, frena gli investimenti e indebolisce la fiducia nelle istituzioni.

Le economie più diseguali, infatti, tendono a crescere più lentamente. In Italia l’indice di Gini è passato da 0,29 negli anni 80 a 0,34 nel 2022; negli Stati Uniti da 0,36 a 0,42. Dove la diseguaglianza è più contenuta, come in Polonia (0,27), la crescita del PIL reale è più vivace (+2,9% contro +0,7% in Italia e +0,9 per la media UE).

Occorre dunque avere ben presente che quello della diseguaglianza non è un problema etico che riguarda l’essere o meno a favore di una maggiore giustizia sociale. È un problema di sopravvivenza del sistema economico.

Nel nostro sistema fiscale la progressività, sancita dall’articolo 53 della Costituzione, si è progressivamente attenuata. L’aliquota massima dell’IRPEF è scesa dal 72% del 1974 (data di entrata in vigore dell’IRPEF con la legge Visentin) al 43% attuale, mentre la soglia di reddito corrispondente a tale aliquota è crollata da 500 milioni di lire (4,1 milioni di euro attualizzati) a soli 50.000 euro. Il Grafico 1 mostra l’andamento sia della soglia massima che dell’aliquota marginale massima dal 1974 ad oggi (La soglia è stata riportata in euro, rivalutandone il valore attraverso l’indice ISTAT FOI del costo della vita)

Come si vede, la aliquota IRPEF massima, che nel 1974 raggiungeva il 72%, scese al 65% nel 1985 ed al 45,5% nel 1998 dove restò stabile fino al 2003, quando scese all’attuale 43%. Negli stessi anni anche la soglia di reddito relativa all’aliquota massima si è abbassata progressivamente per via di specifici provvedimenti legislativi e per la perdita di valore della moneta.

Così, mentre nel 1974 erano sottoposti all’aliquota massima i redditi superiori a 500 milioni di lire annue (corrispondenti oggi a 4.105.057 euro), oggi la soglia massima è scesa a 50.000 euro.

È impressionante confrontare lo schema fiscale della legge Visentin con quello odierno! La Tabella 1 riporta gli scaglioni del 1974 attualizzati a prezzi correnti, mentre la Tabella 2 riporta come sarebbero oggi gli scaglioni se venissero applicate le aliquote della legge Visentin.

A chi oggi è incluso nel primo scaglione, competerebbe secondo la legge Visentin un’aliquota massima del 14,3% (mentre oggi versa il 23%). Allo scaglione che va da 28.000 a 50.000 euro annui sarebbe stata imposta nel 1974 un’aliquota massima pari al 22,3% (oggi il 35%). Infine, il terzo scaglione (redditi superiori ai 50.000 euro) nel 1974 sarebbe stato tassato con aliquote variabili tra il 22,3% ed il 72%, mentre oggi tutti versano una aliquota massima del 43%, come mostra la Tabella 2.

Tale analisi ci mostra come ad oggi tutti i redditieri con un reddito dichiarato inferiore ai 369.455 euro annui (nostra stima per interpolazione lineare dai dati MEF, Statistiche sulle dichiarazioni), con il sistema fiscale del 1974 verserebbero meno di quanto non facciano oggi. Questo gruppo di individui ammonta oggi in Italia a più del 99,8% dei contribuenti (i contribuenti con meno di 300.000 euro di reddito sono, infatti, 42.059.087 su un totale di 42.117.321), mentre verrebbero penalizzati in modo crescente solo i 58.234 percettori con un reddito superiore.

Inoltre, all’interno delle categorie che verrebbero danneggiate dalle aliquote previste nel 1974, la fascia di contribuenti che dichiara tra il mezzo milione ed il milione di euro all’anno (un gruppo ad oggi di circa 17.500 individui; nostra interpolazione sulla base di una curva di Pareto partendo dai dati forniti dal Dipartimento delle Finanze – MEF, “Statistiche sulle dichiarazioni – Dichiarazioni 2024”) si collocherebbe tra un’aliquota massima del 48% e quella del 52%, mentre oggi si fermano al 43%. Infine, la fascia di contribuenti che dichiara più di un milione di euro all’anno (un gruppo rappresentato oggi da circa 5.000 contribuenti in Italia), si collocherebbe in un’aliquota massima che varierebbe tra il 52% ed il 72%.

Va anche ricordato che il contesto economico del 1974 non era migliore di quello attuale: il tasso di disoccupazione era al 6% come oggi, ma il PIL reale era in calo dell’1,2% (oggi +0,8%), l’inflazione al 19% (oggi 1,1%), il tasso di sconto al 9% (oggi il 2,00% nell’area euro), e l’indice della produzione industriale era in calo del 9,7 % (oggi circa -0,9%).

Nonostante ciò, si riteneva equo e sostenibile un sistema fiscale fortemente progressivo, che premiava i redditi medio-bassi e chiedeva un contributo proporzionalmente maggiore ai più abbienti. Oggi, invece, si è consolidato un modello di tassazione quasi piatto, che rischia di indebolire ulteriormente la coesione sociale e di ridurre il consenso verso la fiscalità generale.

Un altro potente motore di diseguaglianza è rappresentato dalle rendite di posizione e dalle eredità. L’Italia applica un’imposta di successione tra le più basse d’Europa (Tabella 3) con una franchigia molto alta: il risultato è un’imposta regressiva, che favorisce le grandi eredità e non contribuisce a riequilibrare le opportunità tra le generazioni.

Per agire sulla diseguaglianza occorrerebbe un piano a lungo termine, audace e lungimirante, volto a rimettere il merito al centro. Rivedere le aliquote IRPEF, aumentare le aliquote sui grandi patrimoni ereditari, mantenendo o ampliando le franchigie, e destinare il gettito aggiuntivo a investimenti pubblici per ricerca, capitale umano e produttività.

Un sistema fiscale più coraggioso e autenticamente progressivo non è una scelta ideologica, ma una necessità economica. Ridurre le disuguaglianze significa rafforzare la crescita, la mobilità sociale e la fiducia collettiva. L’Italia ha già dimostrato in passato di poter coniugare giustizia e sviluppo: oggi è tempo di tornare a farlo.

