Dati della sanità 2014-2023: ecco a quali indicatori affidarsi per capire la spesa, partendo dal rapporto tra Fondo sanitario nazionale e Pil

Certi argomenti appaiono per natura complessi ed in genere si prestano ad interpretazioni discordanti. Non sto pensando alla teoria del caos (di Lorenz) o a quella dei buchi neri (Hawking), ma molto più popolarmente (e cioè anche alla mia portata) vorrei fare riferimento al tema del finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) del nostro Paese.

A giudicare dai litigi e dai contrasti che si segnalano ogni volta che se ne parla, usando un ossimoro direi che è un tema “semplicemente complesso” anche se, come vedremo, in realtà non è tecnicamente complicato, però richiede qualche attenzione e qualche precauzione per non farsi ingannare dai numeri.

Ciò premesso, in questo contributo non si discuterà di quale governo ha messo più (o meno) risorse nel SSN e nemmeno di quante risorse in più (o in meno) avrebbe bisogno il nostro servizio sanitario, bensì si cercherà di esaminare (nel modo più semplice possibile) quali indicatori possono (o devono) essere utilizzati per valutare correttamente il finanziamento dal punto di vista numerico. E per non creare ambiguità o partigianerie lo si farà utilizzando i dati ufficiali del decennio 2014-2023 così come messi a disposizione, ad esempio, dalla Ragioneria dello Stato del ministero dell’Economia (Il monitoraggio della spesa sanitaria. Rapporto N. 11, 2024), dati quindi accessibili a tutti coloro che vogliono approfondire l’argomento.

La tabella 1 riporta tutte le informazioni che servono ad una discussione semplificata ma completa, e per comodità sono state suddivise in tre fasce: i valori cosiddetti “correnti”, cioè i valori ai prezzi di mercato di ognuno degli anni esaminati; i valori annuali dell’inflazione; i valori “deflazionati” (o “a prezzi costanti”), cioè i valori ottenuti eliminando l’inflazione (l’effetto delle variazioni di prezzo).

Tabella 1. Indicatori utili per la valutazione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Periodo 2014-2023. Fonte: Ragioneria dello Stato del Mef, 2024

I due indicatori più frequentemente citati e commentati dai media sono i valori correnti del PIL e del Fondo sanitario, ma in realtà si tratta degli indicatori meno significativi e meno utili per almeno due ragioni: da una parte essi non permettono di effettuare confronti internazionali in quanto il loro valore dipende dalla dimensione della popolazione; dall’altra il confronto dei loro valori nel tempo (che è invece possibile) risulta distorto dal fatto che per via dell’inflazione ogni anno con gli stessi euro si possono acquistare quantità di merci differenti.

Il primo difetto si può superare calcolando degli indicatori (di PIL e di FSN) pro-capite (dividendo il valore assoluto per la popolazione): in questo modo si risolve il problema della confrontabilità internazionale, ma rimane aperto quello della confrontabilità nel tempo. In aggiunta, il calcolo di un indicatore relativo (rapporto con la popolazione) porta un ulteriore problema: il valore dell’indicatore dipende sia dal suo numeratore che dal suo denominatore, e pertanto il suo andamento spaziale (confronto tra territori) e temporale può variare perché si modificano sia il PIL (o il FSN) che la popolazione.

Per superare il secondo difetto occorre chiamare in causa l’inflazione, fenomeno che può avere nel tempo valori positivi o negativi (Tabella 1) e che produce una variazione nella capacità di acquisto dei beni: ad esempio, quello che nel 2014 si acquistava con un euro nel 2023 ne richiede invece 1,135 di euro. Ne consegue che un confronto temporale adeguato deve essere condotto calcolando degli indicatori deflazionati o, come si dice correntemente, a “prezzi costanti”.

Un altro indicatore che viene frequentemente utilizzato è il rapporto, percentuale, tra il FSN e il PIL (Tabella 1): questo indicatore ha il pregio di non risentire dell’inflazione (i due valori a prezzi “correnti” e a prezzi “costanti” coincidono) e che permette di effettuare confronti tra diversi territori, ma essendo un indicatore di rapporto tra due quantità ha il difetto che il suo andamento nel tempo (come si è già detto) dipende sia dall’andamento del numeratore (FSN) che da quello del denominatore (PIL).

Premesse queste considerazioni di base, il decennio 2014-2023 è interessante perché permette di evidenziare praticamente, cioè con i dati reali del nostro Paese, tutto quello che potrebbe sembrare fin qui solo un banale e noioso esercizio scolastico.

Per rendere visivamente confrontabili nel tempo i valori degli indicatori, considerati i loro valori numerici molto diversi le figure riportano le variazioni percentuali degli stessi indicatori rispetto al 2014, rispettivamente per i valori a prezzi “correnti” (Figura 1) e per quelli a prezzi “costanti” (Figura 2). Il FSN corrente cresce continuamente; anche il PIL corrente cresce ma ha avuto un crollo netto nel 2020; la popolazione è in continua diminuzione; il rapporto percentuale FSN/PIL è in diminuzione ma ha avuto un picco nel 2020 in corrispondenza con la caduta del PIL. Non sono stati riportati i valori pro-capite perché il loro andamento nel tempo è sostanzialmente simile ai valori assoluti.

Figura 1. Andamento delle variazioni percentuali degli indicatori rispetto all’anno 2014, per i valori a prezzi “correnti”. Fonte: nostra elaborazione su dati Ragioneria dello Stato del Mef, 2024

Figura 2. Andamento delle variazioni percentuali degli indicatori rispetto all’anno 2014, per i valori a prezzi “costanti”. Fonte: nostra elaborazione su dati Ragioneria dello Stato del Mef, 2024

Avendo utilizzato nelle figure le stesse scale di misura, la Figura 2 mostra come gli indicatori deflazionati di PIL e FSN crescano di meno dei loro corrispondenti correnti ed il FSN addirittura decresce nel 2023, mentre il rapporto FSN/PIL rimane invariato.

Da ultimo, la Figura 3 mette direttamente a confronto i valori degli indicatori a prezzi correnti e a prezzi costanti, evidenziando le differenze di andamento nel tempo degli indicatori assoluti.

Figura 3. Andamento delle variazioni percentuali degli indicatori rispetto all’anno 2014, per i valori a prezzi “correnti” ed a prezzi “costanti”. Fonte: nostra elaborazione su dati Ragioneria dello Stato del Mef, 2024

Si è già detto che, per parsimonia, non sono stati rappresentati graficamente gli indicatori pro-capite, che servirebbero per i confronti tra territori, il cui andamento nel tempo è sostanzialmente analogo all’andamento dei valori assoluti. Inoltre, a volte invece del FSN (o in sua aggiunta) viene considerato il valore della spesa: praticamente nulla cambia in termini di andamento perché il rapporto Spesa/FSN è passato da 1,007 nel 2014 a 1,039 nel 2021 per poi scendere a 1,031 nel 2023, con un andamento nel tempo del tutto analogo al rapporto FSN/PIL ed un valore numerico leggermente superiore.

Volendo riassumere, cosa si deve trattenere? Premesso che non si potrà evitare che i differenti commentatori continueranno ad usare gli indicatori che faranno più comodo alla tesi che si vorrà sostenere, da quanto argomentato dovrebbe risultare chiaro che:

– gli indicatori più adeguati per i confronti temporali sono quelli deflazionati (cioè a prezzi “costanti”);

– gli indicatori più adeguati per i confronti territoriali (ad esempio: tra nazioni) sono quelli pro-capite, meglio ancora se anche deflazionati (cioè a prezzi “costanti”);

– un indicatore che funziona sia per i confronti temporali che per quelli territoriali è il rapporto FSN/PIL (o Spesa/PIL), che ha il pregio di non risentire dell’effetto inflattivo e di permettere i confronti territoriali, ma per essere correttamente interpretato deve essere letto in concomitanza con il valore assoluto del PIL (vedi il caso dell’anno 2020, dove il forte aumento del rapporto FSN/PIL è stato dovuto solo ad una altrettanto forte diminuzione del PIL).

