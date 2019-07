I nuovi gladiatori: Calcio storico fiorentino/ Italia 1, le origini della tradizione

“I nuovi gladiatori: Calcio storico fiorentino”, questo il nome dello speciale che andrà in onda stasera su Italia 1. L’approfondimento con effetti speciali dedicato al Calcio in costume è diviso in due puntate di circa due ore l’una: la prima appunto oggi, mercoledì 10 luglio, l’altra il 17. Entrambe alle 23.55. C’è ovviamente grande curiosità perché è raro che una tv a diffusione nazionale dedichi spazio al Calcio storico. In passato altri grandi network si sono avvicinati al Calcio storico, ma con titubanza. Ricordiamo “Florence Fight Club”, il documentario mandato in onda da Sky quasi dieci anni fa. Mtv nel 2013 si servì di Pif testimonial, mentre quest’anno Netflix ha realizzato un servizio con Raffaele D’Eligio. Invece il cinema americano due anni fa mise in scena una storia girata completamente a Firenze con il Calcio storico sullo sfondo: parliamo del film di Evan Oppenheimer, “Lost in Florence”.

I NUOVI GLADIATORI: CALCIO STORICO FIORENTINO SU ITALIA 1

Il Calcio storico fiorentino o calcio in costume è una delle tradizioni più sentite della storia di Firenze. Ha luogo ogni anno nel mese di giugno sul sabbione di Santa Croce, culminando con la finale del 24 nel giorno dedicato al patrono San Giovanni. Nel torneo si sfidano quattro squadre, con i quattro colori a rappresentanza dei quali del centro di Firenze: i Verdi di San Giovanni, i Rossi di Santa Maria Novella, gli Azzurri di Santa Croce e i Bianchi di Santo Spirito. Questo sport antico, ma anche duro e violento, tra forse la sua origine dall’arpastro romano, un gioco con cui i gladiatori usavano tenersi in forma. E infatti dell’arpastro mantiene la disposizione geometrica della squadra in campo. Lo scopo del gioco è realizzare più cacce dell’avversario. Al termine dei 50 minuti regolamentari vince la squadra che ha segnato più cacce, guadagnandosi in premio una bianca vitella, ma solo simbolicamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA