“I P’ ME, TU P’ TE” TESTO COMPLETO CANZONE GEOLIER SANREMO 2024/ Stare insieme quando si sta male…

Il testo della canzone “I p’ me, tu p’ te“, che Geolier ha portato al Festival di Sanremo 2024, racconta una coppia che si ama troppo, ma al tempo stesso comprende che arriva il momento di riprendersi i propri spazi e pensare anche a se stessi. Quando ci si ama troppo, infatti, si rischia di allontanarsi e a volte di indietreggiare. La canzone racconta un amore visto dopo la fine di una storia, quando ognuno va per la sua strada, ma sempre con rispetto. Senza negare ciò che è stato, anche nei momenti più difficili, quando la lontananza fa più male. Capita allora di indulgere nel desiderio di rivivere le emozioni vissute, ritrovarsi e puntare al massimo, quando però la verità è che l’altra persona è andata via ed è finita. (agg. di Silvana Palazzo)

“I P’ ME, TU P’ TE”, TESTO COMPLETO CANZONE GEOLIER A SANREMO 2024

Il testo “I’ p’ me, tu p’ te” é la canzone dei record in corsa al Festival di Sanremo 2024, cantata da Geolier. Il rapper di Secondigliano, tra le 30 proposte Big in gara, vanta la posizione #1 nella classifica della seconda serata festivaliera stilata da radio e televoto, complice il messaggio della sua opera bilingue, in italiano e in lingua napoletana. E non solo.

Il testo travolgente della canzone “I’ p’ me, tu p’ te”, dove Geolier canta l’urgenza di chiudere una storia d’amore tossico, nel rispetto nei confronti della ex, conquista la posizione #1 tra le tendenze per la musica su YouTube Italia e la posizione #1 tra le canzoni festivaliere più ascoltate in riproduzione su Spotify Italia. La middle-up tempo partenopea, “I’ p’ me, tu p’ te“, che Geolier rilascia come nuovo singolo a Sanremo 2024, presenta dei lyrics nel testo particolarmente introspettivi che emozionano l’ascoltatore. E’ il candidato più accreditato come vincitore di Sanremo 2024.

TESTO COMPLETO “I P’ ME, TU P’ TE”: LE PAROLE DI GEOLIER

Leggiamo ora insieme il testo completo della canzone di Geolier per Sanremo 2024, “I p’ me, tu p’ te”, nella coppia è importante cercarsi ma anche sapersi prendere ognuno i propri spazi:

Nuij simm doije stell ca stann precipitann

T stai vestenn consapevole ca tia spuglia

Pur o’mal c fa ben insiem io e te

Ciamm sprat e sta p semp insiem io e te

No no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Si ng stiv t’era nvta

A felicità quant cost si e sord na ponn accatta

Agg sprecat tiemp a parla

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu pe’te

Tu m’intrappl abbraccianm

Pur o riavl er n’angl

Comm m può ama si nun t’am

Comm può vula senz’al, no

È passat tantu tiemp ra l’ultima vot

Ramm natu poc e tiemp p l’ultima vot

No, no no no comm s fa

No no no a t scurda

P mo no, no pozz fa

Nun less pnzat maij

Ca all’inizij ra storij er gia a fin ra storij p nuij

O ciel c sta uardann

E quant chiov e pcchè

Se dispiaciut p me e p te

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

Sta nott e sul ra nostr,

Si vuo truann a lun a vac a piglia e ta port,

E pur si o facess tu nun fuss cuntent,

Vuliss te stell, vuless chiu tiemp cu te.

Piccio mo sta iniziann a chiovr

Simm duij estranei ca s’incontrano

E stev pnzann a tutte le cose che ho fatto

E tutto quello che ho perso, non posso fare nient’altro

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

I p’me tu p’te

