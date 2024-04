I Pasticceri, Pechino express 2024/ Cambio di strategia per Damiano e Massimiliano Carrara?

Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano sono sempre più determinati a vincere Pechino Express 2024, ma…

I Pasticceri di Pechino Express 2024 non brillano certo di simpatia, ma di sicuro sono due dei candidati alla vittoria finale del reality. Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano, d’altra parte, non partecipano solo per il gusto di farlo. Sono competitivi e ambiziosi, soprattutto Damiano, infatti nella quarta tappa di Pechino Express 2024 abbiamo visto tutta la grinta che ha permesso alla coppia di progredire lungo il percorso. Interessante la pungolata ad Antonella Fiordelisi di Italia Argentina, ma anche l’approccio del duo nell’affrontare una tappa che non è stata affatto facile.

Il pubblico a casa, ad eccezione dei fan fedelissimi, non sembrano apprezzare più di tanto i due fratelli, forse perché avvertono uno spirito competitivo oltremodo esagerato. I Pasticceri a Pechino Express 2024 vogliono vincere ad ogni costo, lo ripetiamo settimana dopo settimana perché è quello che esprimono durante ogni tappa. Ma avranno le carte in regola per arrivare al traguardo da vincitori?

Per conquistare il pubblico i Pasticceri devono cambiare registro: nuova strategia in arrivo?

Al di là della scaltrezza e della prestanza fisica, Damiamo e suo fratello Massimiliano, hanno spesso fatto discutere per quell’atteggiamento polemico e a volte un po’ borioso. Nella quarta tappa di Pechino Express 2024, ad esempio, Damiano Carrara ha impartito una noiosa lezione di cucina al gruppo di signore vietnamite che hanno dato ospitalità per la notte a lui e a Massimiliano.

Poi ha dimostrato di non gradire troppo la collaborazione con le altre squadre, quando è dovuto salire su un pulmino sovraffollato e su cui ha ritrovato le altre coppie. Un atteggiamento discutibile, che però potrebbe premiare i Pasticceri a Pechino Express nel lungo cammino verso la finale. O, al contrario, penalizzarli. Di sicuro sui social e sul web in generale, la coppia non sembra aver fatto breccia nel cuore degli utenti. Riusciranno ad invertire la rotta? Forse urge un cambio di strategia…

