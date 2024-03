I PASTICCIERI, PECHINO EXPRESS 2024/ Damiano e Massimiliano Carrara immuni dopo la prima tappa

I Pasticcieri hanno conquistato l’immunità arrivando per primi a libro rosso a metà della tappa della seconda puntata di Pechino Express 2024. È per questo motivo che Damiano e Massimiliano Carrara hanno potuto godersi un po’ di relax mentre i loro compagni di viaggio continuavano il percorso in Vietnam. Il conduttore Costantino della Gherardesca li ha affidati ad una guida turistica locale per scoprire le bellezze del luogo e in particolare le magiche cascate di Ban Gioc.

Il pubblico ritroverà la coppia direttamente alla prossima puntata. Adesso i due sono sicuramente una di quelle maggiormente da temere: l’affinità è tanta e non gli manca anche la voglia di combattere, anche se finora non si sono dimostrati particolarmente duri. Quando hanno potuto, infatti, si sono rivelati abbastanza solidali con chi si trovava in difficoltà.

Damiano Carrara e il fratello Massimiliano mostrano i muscoli nella prima puntata di Pechino Express 2024: i Pasticcieri vogliono vincere!

I Pasticcieri di Pechino Express 2024 vogliono vincere ad ogni costo. Eppure, l’inizio di Damiano Carrara e del fratello Massimiliano non è stato dei migliori, con un errore che li ha portati fuori rotta e che ha rischiato di scatenare una lite tra i due concorrenti nella prima puntata. Fortunatamente, il sangue freddo di Massimiliano ha placato l’irascibilità di Damiano e i due fratelli sono riusciti a voltare pagina nel momento di maggiore tensione. Con astuzia e strategia, i Pasticcieri hanno superato la varie prove, non coprendosi certamente di gloria quando hanno abbandonato i concorrenti rivali, i Caressa, in difficoltà.

Un atteggiamento che non è piaciuto a buona parte del pubblico, tantomeno alle altre coppie. Di questo passo Damiano Carrara e il fratello Massimiliano rischiano seriamente di arrivare allo scontro con gli altri concorrenti. I Pasticcieri non sembrano preoccuparsi, d’altronde vogliono arrivare al traguardo da vincitori e sono disposti a tutto per farcela.

I Pasticcieri di Pechino Express 2024 sono iper-competitivi! Massimiliano riuscirà a placare la frenesia del fratello Damiano?

La coppia dei Pasticcieri, formata Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano, non sembra aver conquistato il pubblico di Pechino Express 2024 nella prima puntata. Sul web si leggono commenti discordanti sulla coppia, con Damiano che agli occhi di molti utenti appare come un concorrente estremamente competitivo, probabilmente troppo, con una propensione a evidenziare e criticare ogni errore, che sia di suo fratello o degli altri concorrenti.

Sebbene a volte possa avere valide motivazioni, questa mentalità iper-competitiva potrebbe rivelarsi un ostacolo lungo il percorso di Pechino Express 2024, dove collaborazione e cooperazione sono sempre stati elementi chiave. Un aspetto da non sottovalutare per la coppia, che da questo punto di vista deve crescere e maturare ancora…











