I Pasticcieri, Pechino express 2024/ Damiano e Massimiliano Carrara alla conquista della finale

Damiano e Massimiliano Carrara, i Pasticceri violano il regolamento a Pechino Express 2024

I Pasticceri, Damiano e Massimiliano Carrara, sono tra i semifinalisti dell’ultima edizione di Pechino Express 2024 – La rotta del dragone, il reality game di successo trasmesso in esclusiva su Sky e in chiaro su TV8. La coppia di fratelli è davvero inarrestabile e punta alla vittoria finale del programma. Durante l’ottava tappa erano cinque le coppie rimaste in gara: oltre ai Pasticceri, anche la coppia Fratm, le Ballerine, le Amiche, la coppia Italia Argentina. L’ottava tappa è stata complicata per i fratelli pasticceri che hanno perso la cartina data in dotazione; per ovviare al problema, i due hanno chiesto aiuto a Le Amiche Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo che gli hanno prestato la loro cartina. Una gentilezza che i fratelli non hanno replicato, visto che al momento opportuno hanno rubato un passaggio in auto alle amiche.

FINALISTI PECHINO EXPRESS 2024, CHI SONO/ Amiche tallonano i Pasticceri, a rischio Italia Argentina

La coppia però durante la puntata ha infranto le regole di una prova utilizzando il telefonino. Un comportamento che non è passato inosservato, visto che i Pasticceri sono stati puniti e retrocessi all’ultimo posto.

Damiano e Massimiliano Carrara, i Pasticceri eliminano Fratm a Pechino Express 2024

Nonostante tutto però i Pasticceri, Damiano e Massimiliano Carrara, sono arrivati per primi al libro rosso, ma si sono classificati al quinto posto a causa dell’utilizzo del cellulare. I due, infatti, dopo aver perso la cartina hanno chiesto l’aiuto delle Amiche e hanno fotografato con lo smartphone la loro cartina. Una scelta che ha violato il regolamento del gioco con tanto di punizione per i Pasticceri che, nonostante questo incidente di percorso sono riusciti a conquistare la semifinale di Pechino classificandosi al primo posto della classifica.

Italia Argentina, Pechino express 2024/ Antonella Fiordelisi e Estefania: dal labbro gonfio alla semifinale

A seguire la coppia de Le Amiche e di Italia Argentina, tutti qualificati alla semifinale. La scelta più ardua è spettata proprio ai Pasticceri chiamati a scegliere chi candidare all’eliminazione tra la coppia Fratm e le Ballerine. Alla fine Damiano e Massimiliano Carrara hanno scelto la coppia Fratm che una volta aperta la busta hanno dovuto abbandonare il programma.











© RIPRODUZIONE RISERVATA