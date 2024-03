I Pasticcieri, Pechino express 2024/ Damiano e suo fratello Massimiliano Carrara sempre più favoriti

I Pasticcieri di Pechino Express 2024 sono forse la coppia più temibile di questa edizione: ecco perché

Sono passate appena due puntate dall’inizio di Pechino Express 2024 (la terza tappa su Sky questa sera giovedì 21 marzo) e la coppia dei Pasticcieri formata da Damiano e suo fratello Massimiliano Carrara ha già dato grande prova di forza. La scorsa settimana, i due fratelli si sono guadagnati l’immunità, al termine di una tappa che li ha visti come sempre agguerriti e competitivi. Il finale, che ha regalato al pubblico di Pechino Express 2024 parecchie emozioni, lo hanno vissuto in serenità.

Eppure è stata annunciata un’eliminazione senza ripescaggio, quella dei Romagnoli, e l’ingresso di una nuova coppia, quella delle Ballerine. Damiano e suo fratello Massimiliano Carrara non sembrano interessati più di tanto a ciò che gli accade intorno, piuttosto si concentrano sul loro percorso e come affrontarlo al meglio. Ecco perché, ad oggi, i Pasticcieri sono i favoriti alla vittoria finale. Questione di mentalità…

Damiano e suo fratello Massimiliano Carrara mettono il turbo a Pechino Express 2024: la coppia funziona molto bene

Damiano e Massimiliano Carrara premono sull’acceleratore a Pechino Express 2024 e approcciano alla terza tappa di questa edizione con il morale alto e grande consapevolezza. Per i due Pasticcieri l’avventura itinerante nel reality du Sky non è solo un gioco. Gareggiano per vincere e insieme sembrano avere tutte le carte in regola per farcela. Massimiliano si sta rivelando un ottimo stratega, mentre suo fratello Damiano – malgrado il suo caratterino – è un eccellente “esecutore”.

I due fratelli si completano alla grande, tra Damiano e Massimiliano infatti regna sintonia e soprattutto c’è una visione comune: vogliono sconfiggere le altre coppie e vincere questa edizione di Pechino Express 2024. Determinati e battaglieri, fin dalla primissima puntata. Il duo dei Pasticcieri funziona alla grande e può puntare davvero alto. Riusciranno a confermarsi?











