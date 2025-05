Ci sono anche I Patagarri tra i cantanti protagonisti del Concerto Primo Maggio 2025 in programma nella splendida cornice di Piazza San Giovanni in Laterano a Roma. L’evento, promosso da Cgil, Cisl e Uil, quest’anno è presentato da Noemi, Ermal Meta e BigMama. Non solo, sul palcoscenico troveremo anche Vincenzo Schettini, fisico e divulgatore scientifico famoso sui social per La Fisica che ci piace. Una gran bella occasione (e vetrina) per la band milanese, reduce dalla partecipazione all’ultima edizione di X Factor, che dalle pagine de Il Corriere della Sera ha dichiarato: “per anni abbiamo suonato per strada e nei mercati”. Dopo il grande successo riscosso a X Factor la band ha suonato all’Alcatraz di Milano registrando un tutto esaurito a conferma di quanto la loro musica sia stata apprezzata dal grande pubblico. ”

“È la prima volta che il pubblico ha pagato un biglietto per sentirci” – hanno precisato i componenti che hanno tra i 20 e 30 anni e che sono riusciti a classificarsi al terzo posto nella classifica finale di X Factor 2024.

I Patagarri: dalle strade al palcoscenico di X Factor

I Patagarri sono una band composta da sei elementi: Jacopo Protti e Daniele Corradi alle chitarre, Arturo Monico al trombone e alle percussioni, Giovanni Monaco al clarinetto e sassofono. E ancora: Francesco Parazzoli voce e tromba e infine Nicholas Guandalin al basso. In tv però erano in cinque con la band che ha rivelato: “Nicholas non c’era per impegni già presi in precedenza”. La particolarità della band milanese è sicuramente nel genere musicale scelto: il jazz! !Qualcuno si stupisce che siamo giovani e facciamo jazz? Noi ci stupiamo che loro si stupiscano” – hanno sottolineato I Patagarri che prima di arrivare sui grandi palcoscenici si sono esibiti ovunque.

“Ci siamo esibiti in posti così piccoli che non c’era nessuno con cui cambiare il turno” – hanno confessato fino al grande salto di pubblico con X Factor. Oggi il loro obiettivo è solo uno: “vivere di musica sarebbe il sogno della vita”.