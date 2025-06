I perfetti innamorati, film su Rai 1 diretto da Joe Roth

Mercoledì 11 giugno 2025, la prima serata di Rai 1, alle ore 21:30, ha in programma la messa in onda della commedia romantica I perfetti innamorati. Si tratta di una pellicola del 2001 diretta da Joe Roth, più conosciuto per la sua brillante carriera come direttore di major come la 20th Century Fox e la Walt Disney Company che hanno portato alla realizzazione, sotto la sua guida, di blockbuster come Mamma, ho perso l’aereo!, Mrs. Doubtfire, Insider: Dietro la verità e molti altri. La sceneggiatura è di Billy Crystal che recita anche nel film. Le musiche sono di Jason Newton Howard che ha scritto colonne sonore per grandi film, da Pretty Woman a quelli della saga di Animali Fantastici.

Matrimonio a Prima Vista 2025 E poi, puntata 11 giugno 2025/ Diretta: cos'è successo coppie, chi sta insieme

Il cast del film I perfetti innamorati è di prim’ordine e vede come protagonisti John Cusack e Catherine Zeta-Jones. Il primo, attore versatile e molto particolare, è stato nominato ai Golden Globe come miglior attore protagonista per Alta Fedeltà e oggi è un attivista impegnato per i diritti umani, mentre la seconda è diventata famosa grazie al personaggio di Eléna Montero, ne La maschera di Zorro, per poi vincere un Oscar alla Migliore Attrice non protagonista per il musical Chicago. Completano il parterre di stelle de I perfetti innamorati il già citato Billy Crystal, Julia Roberts, Stanley Tucci e Christopher Walken.

Cristina Plevani si ritira dall’Isola dei Famosi 2025?/ Settimana di crisi

La trama del film I perfetti innamorati: un regista vendicativo

I perfetti Innamorati del film sono Gwen Harrison ed Eddie Thomas, coppia sullo schermo e nella vita tanto da avere la fama di “fidanzatini di Hollywood”. In realtà, il pubblico non è a conoscenza del fatto che i due si siano lasciati a causa dell’infedeltà di lei con lo spagnolo Hector Gorgonzolas, situazione che ha reso Eddie profondamente depresso.

Il problema è che la coppia ha appena girato l’ennesimo film, Time Over Time, del regista Hal Weidman, il quale propone al suo addetto stampa Lee Philips di proiettare la pellicola in anteprima alla conferenza stampa. I due attori vengono così chiamati a partecipare all’incontro con i giornalisti e alla proiezione, ma non ne vogliono sapere. Lee ritiene invece che far sì che si riavvicinino non possa che far bene alla promozione.

Villa Pamphilj: il giallo dei cadaveri a Chi l'ha visto/ Cosa sappiamo: caccia a un uomo di carnagione scura

Per convincere i due, chiede così l’intervento della sorella Kiki che è anche assistente personale di Gwen e questa riesce a convincere l’attrice a presentarsi con i documenti del divorzio. Allo stesso tempo, Lee intercetta la guida spirituale di Eddie, affinché quest’ultimo interceda per farlo partecipare.

Il giorno della proiezione avviene però un colpo di scena: il regista non presenterà affatto il film girato ufficialmente, ma al suo posto verrà proiettato una sorta di reality, filmato con telecamere nascoste per mettere alla berlina Gwen e l’assistente Kiki, facendo passare Eddie per un geloso paranoico. Naturalmente nel cast e nella produzione sono tutti arrabbiatissimi con il regista Weidman e quando chiedono spiegazioni, lui asserisce che l’ha fatto per distruggere la carriera di Gwen, dopo che lei aveva rovinato la sua parlando male di alcune sue produzioni precedenti. Intanto Eddie e Kiki, frequentandosi nei giorni precedenti alla conferenza stampa, si sono innamorati: come finiranno le storie d’amore e le carriere dei protagonisti?